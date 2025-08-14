Putin elogia la "sinceridad" de EEUU mientras Ucrania se prepara para cumbre

El presidente ruso, Vladímir Putin, celebra una reunión con miembros de la cúpula rusa, en Moscú

El presidente ruso, Vladimir Putin, elogió el jueves los "sinceros esfuerzos" de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania y dejó entrever la posibilidad de un acuerdo sobre armas nucleares antes de la cumbre que tendrá con su par estadounidense, Donald Trump.

Putin se dirigió a sus principales ministros y responsables de seguridad mientras se prepara para la reunión con Trump en Anchorage, en el estado de Alaska, el viernes, que podría dar forma al final de la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y sus aliados europeos han intensificado sus esfuerzos para impedir cualquier acuerdo que divida el territorio ucraniano y lo deje vulnerable a futuros ataques.

En declaraciones transmitidas por televisión, Putin dijo que Estados Unidos está "haciendo, en mi opinión, esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para detener las hostilidades, poner fin a la crisis y alcanzar acuerdos que sean de interés para todas las partes implicadas en este conflicto".

Esto ocurre, según Putin, "con el fin de crear condiciones a largo plazo para la paz entre nuestros países, y en Europa, y en el mundo en su conjunto, si en las próximas etapas llegamos a acuerdos en el ámbito del control sobre las armas estratégicas ofensivas".

Sus comentarios indicaron que Rusia planteará la cuestión del control de armas nucleares como parte de un amplio debate sobre seguridad cuando se siente con Trump para la primera cumbre entre Rusia y Estados Unidos desde junio de 2021.

Un alto funcionario del este de Europa, que pidió permanecer en el anonimato para hablar de asuntos sensibles, dijo que Putin intentará distraer a Trump de Ucrania en las conversaciones ofreciéndole posibles avances en el control de armas nucleares o algo relacionado con los negocios.

"Esperamos que Trump no se deje engañar por los rusos, él entiende todas (estas) cosas peligrosas", dijo el funcionario.

"El único objetivo estratégico para los rusos es no recibir nuevas sanciones y levantar las sanciones que Estados Unidos y otros (impusieron) antes. Los rusos no tienen ahora otros grandes objetivos. Creen que encontrarán la forma de apoderarse de toda Ucrania de un modo u otro".

Los aliados de Ucrania dijeron que Trump está dispuesto a respaldar las garantías de seguridad para Kiev, una oferta potencialmente significativa pero aún vaga que podría dar algunas esperanzas a Ucrania.

Trump se mostró dispuesto a sumarse a las garantías en una reunión virtual de última hora con los líderes europeos y Zelenski el miércoles, dijeron los mandatarios, aunque no hizo ninguna mención pública de ellos después.

"Ayer, junto con todos nuestros socios, y hoy en un formato bilateral, discutimos las expectativas para la reunión en Alaska y las posibles perspectivas", dijo Zelenski tras una reunión en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer.

"También discutimos con bastante detalle las garantías de seguridad que pueden hacer que la paz sea realmente duradera si Estados Unidos consigue presionar a Rusia para que ponga fin a las matanzas y emprenda una diplomacia genuina y sustantiva", agregó.

La cumbre llega en uno de los momentos más difíciles para Ucrania en una guerra en la que han muerto decenas de miles de personas y desplazado a millones desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.

Con información de Reuters