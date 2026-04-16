Irán y EEUU avanzan tras mediar Pakistán, pero las discrepancias persisten, según alto cargo iraní

FOTO DE ARCHIVO: El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, recibe al jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, en un aeropuerto de Teherán, Irán

​Irán y Estados Unidos han logrado algunos avances en su búsqueda de un ‌acuerdo bajo la ‌mediación de Pakistán, pero, tras haber transcurrido más de la mitad de la tregua de dos semanas, siguen existiendo profundas discrepancias, entre ellas las relativas a las ambiciones nucleares de Teherán, según dijo el ​jueves un alto ⁠cargo iraní.

"El viaje del jefe del ejército ‌pakistaní a Teherán fue eficaz ⁠para reducir las diferencias ⁠en algunos ámbitos, pero siguen existiendo desacuerdos fundamentales en el ámbito nuclear... Se han creado más ⁠esperanzas de prorrogar el alto el ​fuego y celebrar una segunda ‌ronda de conversaciones", dijo.

"El ‌destino del uranio altamente enriquecido de Irán ⁠y la duración de las restricciones nucleares de Irán se encuentran entre los temas más controvertidos para los que aún no ​se ‌ha encontrado una solución".

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El jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, visitó Teherán el miércoles para intentar evitar que se reavivara el ⁠conflicto. Pakistán acogió la primera ronda de conversaciones de paz de la guerra el pasado fin de semana.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán dijo el jueves que aún no hay fechas para una segunda ‌ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Irán y Estados Unidos no lograron el pasado fin de semana ponerse de acuerdo para poner fin a la guerra que el presidente ‌estadounidense, Donald Trump, inició junto con Israel con un ataque sorpresa el 28 de febrero, lo ‌que desencadenó ⁠ataques iraníes contra los países del golfo Pérsico y desató un ​conflicto paralelo en Líbano.

Con información de Reuters