Crimea restringe el uso de motocicletas, alegando que suenan como drones

FOTO DE ARCHIVO. Automóviles hacen cola para repostar en una gasolinera

Crimea, la ​península anexionada por Rusia a Ucrania en 2014, ha prohibido el uso de vehículos motorizados como ‌scooters, quads y motocicletas ‌durante la noche, alegando que su ruido se asemeja al de los ataques con drones, dijeron las autoridades nombradas por Moscú.

Serguéi Aksiónov, el gobernador de la península designado por Rusia, dijo que la prohibición, que calificó de medida temporal para proteger instalaciones militares y otros lugares ​importantes, estaría en ⁠vigor entre las 20:00 y las 6:00 a partir ‌del miércoles.

"El ruido de los ciclomotores dificulta ⁠el trabajo de los sistemas de ⁠defensa. Sus motores suenan parecido (a los drones)", dijo por separado el martes en Telegram Oleg Kriuchkov, asesor de Aksiónov. "El ⁠enemigo está reclutando a sus hijos para paseos ​nocturnos".

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La prohibición en Crimea, un popular destino ‌turístico de verano para los ‌rusos, no se aplica a los automóviles ni a ⁠los vehículos de mayor tamaño.

Ucrania ha intensificado recientemente los ataques con drones contra Crimea, sede de la Flota del mar Negro rusa, dirigiéndose contra las rutas de ​suministro ‌de la península y provocando una crisis de combustible, justo al inicio de la temporada vacacional.

Se mantendrá el límite de 20 litros de combustible por automóvil en las gasolineras locales, dijo Mijaíl Razvozháyev, ⁠gobernador de Sebastopol, la ciudad más grande de Crimea, en una publicación en Telegram a última hora del martes.

El martes, un ataque con drones ucranianos paralizó las operaciones en la refinería de petróleo de Moscú, según fuentes, lo que se suma a los daños generalizados infligidos a las instalaciones ‌energéticas rusas y extiende la crisis de combustible a zonas más del interior del país.

Durante la noche, los sistemas de defensa rusos derribaron 10 drones que se dirigían a Moscú, dijo el alcalde Serguéi Sobianin en Telegram a primera ‌hora del miércoles.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el martes que Rusia debería hacer las paces con Ucrania tras una ‌reunión "muy buena" ⁠con el presidente Volodímir Zelenski, en unas declaraciones que despertaron un optimismo cauteloso entre los ​líderes del G7 respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz.

Con información de Reuters