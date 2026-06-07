Preocupación por una represa en Bolivia: advierten riesgos para el río Pilcomayo y toda su cuenca

El proyecto hidroeléctrico El Carrizal, impulsado en Bolivia con fines de generación eléctrica, volvió a encender las alarmas en Argentina y Paraguay por el posible impacto ambiental que podría generar sobre la cuenca del río Pilcomayo. Allí el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad de Formosa, Javier Caffa, advirtió las consecuencias directas sobre el comportamiento hídrico de toda la región.

Según explicó el funcionario, una de las principales preocupaciones está vinculada al derrame de las aguas que cada año llegan a territorio argentino, así como al manejo de los sedimentos que caracterizan al río Pilcomayo. "Se trata de una obra con implicancias en toda la cuenca y con importantes cuestionamientos desde el punto de vista ambiental", señaló Caffa al referirse a las advertencias que distintos sectores vienen realizando sobre el proyecto.

El impacto sobre el caudal y los sedimentos

El funcionario explicó que uno de los principales riesgos radica en la alteración del ciclo natural del río, especialmente en relación con los caudales que se generan a partir de las lluvias registradas en las cuencas altas de Bolivia.

A esto se suma la problemática vinculada a los sedimentos. La construcción de una represa podría modificar significativamente el transporte natural de estos materiales, alterando el funcionamiento histórico del curso de agua. "Una represa implica retener sedimentos y eso podría cambiar totalmente el comportamiento del Pilcomayo", sostuvo.

Caffa remarcó además que el Pilcomayo presenta condiciones muy diferentes a las de otros grandes ríos de la región, como el Paraná o el Uruguay. Su elevada carga sedimentaria constituye una de sus principales particularidades y también uno de los mayores desafíos para cualquier intervención de infraestructura.

Por ese motivo, insistió en que cualquier avance sobre el proyecto debe ajustarse estrictamente a criterios técnicos y ambientales que garanticen la preservación de la cuenca y eviten consecuencias negativas para los países que comparten el sistema hídrico.

El rio Pilcomayo

El río Pilcomayo es uno de los cursos de agua más particulares de Sudamérica debido a la enorme cantidad de sedimentos que transporta desde las montañas de Bolivia. Nace en la cordillera de los Andes y atraviesa territorios de Bolivia, Argentina y Paraguay. Su comportamiento es altamente dinámico, ya que modifica constantemente su cauce, genera desbordes estacionales y forma extensos humedales.

Estas características lo diferencian de otros ríos de la región, como el Paraná o el Uruguay. Además, cumple un rol fundamental para la biodiversidad, el abastecimiento de agua y las actividades productivas de las comunidades que habitan su cuenca.