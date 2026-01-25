Infraestructura hídrica en acción: los desafíos de Formosa para ejecutar obras en pleno gobierno libertario

El Gobierno de Formosa reafirmó su presencia y acompañamiento a las comunidades del oeste provincial afectadas por las crecidas del río Pilcomayo, mediante una recorrida por las obras hídricas que se ejecutan en la región con recursos propios. Cabe recordar que as intervenciones se llevan adelante en un contexto de desfinanciamiento nacional de la obra pública.

La visita fue encabezada por el vicegobernador Eber Solís, quien recorrió las localidades de La Esperanza, Río Muerto y Guadalcázar, donde se desarrollan trabajos estratégicos de defensa civil orientados a mitigar el impacto de las crecidas y proteger a la población.

En dialogo con el medio local Agenfor, Solis recordó que días atrás se ejecutaron trabajos similares en Campo del Cielo, en el terraplén sur del Bañado La Estrella, y anticipó que las acciones continuarán en Los Chiriguanos, Laguna Yema e Ingeniero Juárez. Además, subrayó que ante la retirada del Gobierno nacional, la Provincia "se está haciendo cargo absolutamente de todo", no solo en materia hídrica, sino también en salud, educación, obra pública, asistencia alimentaria y producción.

En ese marco, Solís resaltó el avance de las obras destinadas a proteger a familias y productores ante el avance del río, entre ellas el terraplén de mitigación entre La Esperanza y Río Muerto, una obra iniciada el año pasado que hoy se consolida con más de 24 kilómetros de extensión. Además, explicó que actualmente se realizan tareas de ensanche y recrecimiento del terraplén, junto con la construcción de espigones para reducir la fuerza del agua.

Obras pensadas para los formoseños

En ese marco, el vicegobernador detalló un conjunto de políticas provinciales orientadas a sostener el entramado social y productivo, entre las que mencionó los comedores escolares, la entrega de cajas alimentarias, el incentivo docente, los remates paipperos, la compra de chivitos y el trabajo del PAIPPA, junto con los programas Soberanía Alimentaria Formoseña y el Plan Provincial Alimentario Nutrir. “En Formosa hay un Estado presente en todos los rincones de la provincia. El Gobierno provincial no solo se preocupa, sino que se ocupa”, enfatizó.

Finalmente, Solís recordó el acompañamiento del Estado provincial durante la prolongada sequía que afectó a la región en los últimos años, cuando se construyeron y limpiaron represas comunitarias, se realizaron miles de perforaciones y se garantizó el abastecimiento de agua con camiones aguateros.

En ese contexto, pidió a los pobladores que no se dejen utilizar por dirigentes que, según afirmó, desconocen la realidad local y solo realizan críticas sin aportar soluciones. “No se puede permitir que vengan unos minutos, se saquen una foto y distorsionen la realidad, desconociendo el enorme esfuerzo y la decisión política del Gobierno de Formosa”, concluyó.