Formosa asiste y acompaña a productores agropecuarios ante el aumento de precipitaciones y anegaciones en zonas rurales

Ante el ciclo de crecida del Bañado La Estrella, la provincia de Formosa avanza con acciones de asistencia y acompañamiento a productores de la Banda Norte y Sur, a partir de reuniones destinadas a relevar la situación actual y organizar respuestas concretas.

Entre las principales líneas de trabajo, realizadas por el Ministerio de la Producción y Ambiente, se destacó la organización de asociaciones de paipperos para la descarga de hacienda mediante ventas directas coordinadas, así como la planificación de la logística de traslado y los puntos de acopio de rollos de pasto para los productores que retiran sus animales del Bañado y los reubican en los “bordos”.

Los encuentros se desarrollaron en distintas localidades y parajes. Por un lado, en La Rinconada, con alcance a Siesteadero, Tres Luces y La Represa; y por otro, en El Quemado Nuevo, lo que comprende El Cañón y Churcalito. También se realizaron reuniones en Río Muerto, que abarcó Pozo de los Novillos, La Esperanza, San Ramón, La Blanca, Palma Sola y Buen Lugar; y en Posta Cambio Salazar, que incluyen a Pozo Hondo, El Descanso, La Diosa, Punta del Agua, Cinco Palmas y San Marcos.

El acompañamiento de la provincia a los productores

En diálogo con AGENFOR, el subsecretario de Desarrollo Rural Territorial del MPyA, Ricardo Velazco, señaló que estas acciones se enmarcan en recorridas permanentes en toda la cuenca del Bañado La Estrella, con el objetivo de atender las demandas y necesidades de los productores y acompañarlos año tras año durante el ingreso de las aguas provenientes de las crecidas del río Pilcomayo en la provincia de Formosa.

Velazco precisó que el caudal actual que ingresa al sistema es bajo en comparación con otros períodos. Según detalló, en este momento ingresan aproximadamente 250 metros cúbicos por segundo al sistema de El Pantalón y 50 metros cúbicos por segundo a través del canal habilitado por Paraguay, mientras que el año pasado se registraron valores de hasta 800 metros cúbicos por segundo.

Respecto a la descarga de hacienda mediante ventas directas coordinadas, explicó que se trata de una herramienta adicional que permite ofertar la hacienda disponible y en condiciones de venta a compradores interesados, por ejemplo, para invernada. El objetivo es descomprimir los campos y lograr que el alimento disponible en las zonas altas se prolongue en el tiempo.

A diferencia de los remates tradicionales, indicó que el mecanismo consiste en acercar compradores al productor para negociar precios justos en función de la hacienda ofrecida, lo que posibilita además descargar antes de la fecha prevista para los remates.

El agradecimiento de los productores

El subsecretario destacó la buena recepción de la propuesta y el entusiasmo de los productores, y se adelantó que a partir de estos encuentros se avanzará en la planificación y en la estimación de la intención de venta mediante este sistema.

Desde el sector productivo, David Palomo, productor de Posta Cambio Salazar, valoró la importancia de las reuniones y afirmó que el Gobierno de la provincia de Formosa siempre estuvo pendiente del productor y de las personas, incluso más aún en el contexto de la crecida del río Pilcomayo.

En la misma línea, la productora Marta Rey Padilla resaltó que se pudieron plantear inquietudes y debatir la venta directa como un alivio significativo para los pequeños productores, y agradeció el trabajo anticipado en distintos puntos de la provincia.

Por su parte, el productor Roque Ahumada ponderó la proactividad y el apoyo del Gobierno provincial, además de calificar como una experiencia única en comparación con otras provincias. Señaló que, tras recorrer distintos lugares del país y vivir desde hace 20 años en Formosa, no vio en otros territorios un acompañamiento similar al que se brinda a los productores locales.