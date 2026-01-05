Desarrollo local y planificación: Formosa refuerza acciones junto a pequeños productores rumbo a 2026

El Gobierno de Formosa retoma su agenda de trabajo y dará inicio a 2026 con el seguimiento del sistema hídrico provincial, mediante un monitoreo del Bañado La Estrella. La iniciativa busca acompañar de forma directa a los pequeños productores de la zona y mantener una vigilancia permanente ante posibles contingencias.

Las tareas estarán a cargo del Ministerio de la Producción y Ambiente. En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el subsecretario de Producción Sustentable, Nazareno García Labarthe, explicó que el monitoreo permitirá brindar asistencia integral en territorio, que incluye la provisión de forrajes, el abordaje de cuestiones sanitarias y, de ser necesario, el traslado de animales o pertenencias.

En paralelo, el funcionario señaló que durante el año se reforzarán los remates destinados a pequeños productores paipperos, con el objetivo de ampliar la cantidad de plazas en el interior provincial. “El año pasado se realizaron ocho remates”, precisó, y adelantó que para 2026 se proyecta superar esa cifra y alcanzar entre 10 y 12 encuentros.

Además, el funcionario señaló que ya se planifica el primer remate del año, para lo cual será necesario organizar una logística que incluya corrales, instalaciones e infraestructura adecuadas. En paralelo, se prevé avanzar en el trabajo conjunto con los productores para la regularización de su documentación ante la Administración Tributaria Provincial (ATP), con el propósito de promover su formalización.

De manera coordinada, en estas acciones participan distintos organismos del Estado provincial, entre ellos el Ministerio de la Producción y Ambiente, el Instituto PAIPPA, el CEDEVA y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), que intervendrá en el refuerzo y mantenimiento de los caminos rurales.

La crisis a nivel nacional

García Labarthe sostuvo que, a nivel nacional, el panorama para la producción primaria y las economías regionales es “sin dudas muy triste y crítico”, y afirmó que 2025 fue “un año tremendo” para el sector. En ese sentido, señaló que entre las actividades más afectadas se encuentran la producción de verduras, hortalizas, algodón y arroz.

Asimismo, advirtió que las políticas de la gestión libertaria generan “un daño importante también a la industria” y remarcó que, frente a ese impacto de la economía nacional, desde la provincia se busca contener la situación mediante distintas estrategias de organización. Entre ellas, destacó el fortalecimiento de los remates como una herramienta clave para sostener a los productores.

Finalmente, el funcionario se refirió al comportamiento de las lluvias y explicó que, si bien fueron de importancia, no generaron inconvenientes relevantes y, por el contrario, resultaron favorables para la recuperación de los perfiles hídricos de los campos.

En esa línea, manifestó optimismo ante las perspectivas para la siembra de segunda o tardía y concluyó que existe confianza en que la campaña tendrá un buen nivel de producción.