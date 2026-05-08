Corte estadounidense condena a cuatro hombres por el asesinato del presidente de Haití

Cuatro hombres del sur de Florida fueron condenados por un tribunal federal de Estados Unidos por conspirar para secuestrar o asesinar al expresidente de Haití, Jovenel Moïse, quien fue asesinado en 2021, según informaron los medios de comunicación el viernes.
Todos los hombres estaban vinculados a una empresa de seguridad con sede en Miami conocida como Counter Terrorism Unit Federal Academy, según informaron tanto The Miami Herald como The New York Times.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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Moïse, de 53 años, fue asesinado el 7 de julio de 2021 en un ataque perpetrado a primera hora de la mañana contra su residencia en un suburbio de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Su esposa resultó herida, pero sobrevivió.
La muerte dejó un vacío político en la nación caribeña y envalentonó a las poderosas bandas que actúan como autoridades de facto en gran parte de la capital del país, Puerto Príncipe.
Los cuatro hombres —el venezolano-estadounidense Antonio "Tony" Intriago; Arcángel Pretel, nacido en Colombia; el ecuatoriano-estadounidense Walter Veintemilla, y el haitiano-estadounidense James Solages— fueron acusados en un caso formal en 2023 que imputó a un total de 11 hombres por un complot para asesinar al presidente.
(Reporte de Brendan O'Boyle y Harold Isaac; reporte adicional de Iñigo Alexander; editado en español por Carlos Serrano)