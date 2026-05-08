Corte estadounidense condena a cuatro hombres por el asesinato del presidente de Haití

El presidente de Haití, Jovenel Moise, participa en las celebraciones del día de la bandera nacional de Haití en Arcahaie

​Cuatro hombres del sur de Florida fueron condenados por un ‌tribunal federal de ‌Estados Unidos por conspirar para secuestrar o asesinar al expresidente de Haití, Jovenel Moïse, quien fue asesinado en 2021, según informaron los medios de comunicación el viernes.

Todos ​los hombres ⁠estaban vinculados a una empresa ‌de seguridad con sede ⁠en Miami conocida como ⁠Counter Terrorism Unit Federal Academy, según informaron tanto The Miami Herald como ⁠The New York Times.

El ​Departamento de Justicia no ‌respondió de inmediato a ‌una solicitud de comentarios.

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Moïse, de 53 ⁠años, fue asesinado el 7 de julio de 2021 en un ataque perpetrado a primera ​hora de ‌la mañana contra su residencia en un suburbio de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Su esposa resultó herida, ⁠pero sobrevivió.

La muerte dejó un vacío político en la nación caribeña y envalentonó a las poderosas bandas que actúan como autoridades de facto en gran parte de la capital ‌del país, Puerto Príncipe.

Los cuatro hombres —el venezolano-estadounidense Antonio "Tony" Intriago; Arcángel Pretel, nacido en Colombia; el ecuatoriano-estadounidense Walter Veintemilla, y el haitiano-estadounidense James Solages— ‌fueron acusados en un caso formal en 2023 que imputó a un ‌total de ⁠11 hombres por un complot para asesinar al presidente.

(Reporte ​de Brendan O'Boyle y Harold Isaac; reporte adicional de Iñigo Alexander; editado en español por Carlos Serrano)