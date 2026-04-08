Pionyang lanza misiles y descarta distensión con Corea del Sur

FOTO DE ARCHIVO. En esta fotografía tomada desde la Plataforma de Observación de la Unificación se ven los puestos de guardia de Corea del Sur y Corea del Norte uno frente al otro, mientras ondea la bandera nacional surcoreana

Corea del Norte lanzó el miércoles varios misiles balísticos hacia el mar frente a su costa este, informó ‌el ejército de Corea ‌del Sur, tras un lanzamiento independiente detectado el día anterior, mientras Pionyang frustraba las esperanzas de Seúl de que se aliviara la tensión.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS, por sus siglas en inglés) indicó que los misiles de corto alcance no identificados fueron lanzados alrededor de las 8:50 hora local (2350 ​GMT del martes) desde ⁠las proximidades de Wonsan, en la costa este del Norte.

Los ‌misiles volaron 240 kilómetros, según el JCS, que ⁠añadió que las autoridades surcoreanas y ⁠estadounidenses estaban llevando a cabo un análisis detallado del lanzamiento. El ejército de Corea del Sur también dijo que había detectado el ⁠lanzamiento de un presunto misil balístico desde las proximidades ​de Pionyang el martes.

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La Casa Azul, sede ‌de la presidencia de Corea del ‌Sur, convocó el miércoles una reunión de emergencia del Consejo ⁠de Seguridad Nacional, calificando los lanzamientos de provocación que violaban las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, según informaron los medios de comunicación. Instó a Pionyang a poner fin ​a tales ‌pruebas.

El jefe del Gabinete de Japón, Minoru Kihara, dijo que los misiles lanzados por Corea del Norte esta semana no entraron en las aguas territoriales ni en la zona económica exclusiva del país y no causaron ⁠daños.

Las acciones de Pionyang "amenazan la paz y la seguridad en la región y en la comunidad internacional", dijo Kihara, y añadió que Tokio cooperaría con Seúl y Washington para vigilar la situación.

Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, que basa su información en fuentes militares, el proyectil lanzado el martes era probablemente un misil balístico que voló ‌hacia el este antes de mostrar signos de anomalía en la fase inicial del vuelo y desaparecer.

Estos incidentes suponen el cuarto y quinto lanzamiento de misiles balísticos de Corea del Norte este año, tras dos lanzamientos en enero y otro en marzo.

Corea del Sur ‌suele anunciar rápidamente los lanzamientos de misiles balísticos norcoreanos, ya que tales pruebas violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra ‌el programa ⁠de misiles del Norte.

Corea del Norte rechaza la prohibición de la ONU y afirma que infringe su ​derecho soberano a la autodefensa

Con información de Reuters