La ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon-hee, es acusada de soborno

FOTO DE ARCHIVO: La ex primera dama de Corea del Sur Kim Keon Hee, esposa del expresidente destituido Yoon Suk Yeol, llega a un tribunal para asistir a una audiencia para revisar su orden de arresto solicitada por fiscales especiales en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, en Seúl, Corea del Sur

Kim Keon-hee, la esposa del derrocado expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol, ha sido acusada de soborno y otros cargos, según informó el viernes un equipo especial de la fiscalía, en medio de una investigación cada vez más amplia sobre la crisis de la ley marcial en el país y los escándalos en los que está implicada la otrora poderosa pareja.

Tanto Yoon como Kim han sido detenidos y están en la cárcel. Yoon ya está siendo juzgado por cargos que incluyen insurrección tras su destitución en abril por un intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre.

La pareja se enfrenta a investigaciones separadas a cargo de fiscales especiales nombrados tras la destitución de Yoon y desde que el presidente, el liberal Lee Jae-myung, asumió el cargo a principios de junio.

Tras la acusación, Kim se disculpó por haber causado preocupación y dijo que "no pondría excusas" y se enfrentaría al juicio.

"Igual que la luz de la luna brilla en la noche más oscura, yo también resistiré esta vez, mirando a mi verdad y a mi corazón", dijo Kim en un comunicado transmitido por sus abogados, en la que no se refirió a los cargos concretos que se le imputan.

Los cargos contra Kim, que pueden ser castigados con años de cárcel si es declarada culpable, van desde fraude bursátil a presuntos sobornos que han implicado a empresarios, figuras religiosas y un poderoso agente político.

La ex primera dama ha sido objeto de numerosos escándalos de alto nivel, algunos de los cuales se remontan a hace más de 15 años, que ensombrecieron la turbulenta presidencia de Yoon y dañaros politicamente a él y a su partido conservador.

Los abogados de Kim han negado las acusaciones contra ella y han dicho que las noticias sobre algunos de los regalos que supuestamente recibió eran especulaciones infundadas.

La sorprendente orden de ley marcial dictada por Yoon en diciembre y sus repercusiones políticas han coincidido con la dramática caída en desgracia de Kim, una rica mujer de negocios que fue considerada una importante fuerza impulsora del ascenso de su marido a la máxima magistratura.

Los fiscales especiales que investigan la crisis de la ley marcial también acusaron el viernes al ex primer ministro Han Duck-soo, nombrado por Yoon, de instigación a la insurrección y perjurio, según un portavoz de la fiscalía.

(1 dólar = 1.388,1500 wones)

Con información de Reuters