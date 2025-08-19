Kim pide una rápida expansión nuclear en medio de las maniobras de EEUU y Corea del Sur

El líder norcoreano Kim Jong-un visita un destructor de la clase Choe Hyon, en Corea del Norte, el 18 de agosto de 2025, en esta foto difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte

El líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó que su país necesita ampliar rápidamente su armamento nuclear y calificó las maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur de "expresión evidente de su voluntad de provocar la guerra", informó el martes el medio estatal KCNA.

Corea del Sur y su aliado Estados Unidos iniciaron esta semana ejercicios militares conjuntos, que incluyen pruebas de una respuesta mejorada a las crecientes amenazas nucleares norcoreanas.

Pionyang suele criticar estos ejercicios por considerarlos ensayos de invasión y a veces responde con pruebas de armamento, pero Seúl y Washington afirman que son puramente defensivos.

Los ejercicios anuales de 11 días, denominados Escudo de la Libertad de Ulchi, tendrán una escala similar a los de 2024, pero ajustados mediante la reprogramación de 20 de los 40 eventos de entrenamiento sobre el terreno para septiembre, según informó anteriormente el ejército de Corea del Sur. Estos retrasos se producen en un momento en que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, dice querer aliviar las tensiones con Corea del Norte, aunque los analistas se muestran escépticos sobre la respuesta de Pionyang.

Los ejercicios fueron una "clara expresión de (...) su intención de seguir siendo lo más hostiles y enfrentados" a Corea del Norte, dijo Kim durante su visita a un destructor de la Armada el lunes, según la traducción al inglés de KCNA de sus declaraciones.

Afirmó que el entorno de seguridad exigía que el Norte "ampliara rápidamente" su armamento nuclear y señaló que las recientes maniobras entre Estados Unidos y Corea del Sur incluían un "elemento nuclear".

Se espera que los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados para hacer frente al desarrollo de armas nucleares por parte de Corea del Norte se discutan en una próxima reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en Washington.

"Con este movimiento, Corea del Norte está demostrando su negativa a aceptar la desnuclearización y la voluntad de mejorar irreversiblemente las armas nucleares", dijo Hong Min, analista de Corea del Norte en el Instituto Coreano para la Unificación Nacional.

Un informe de la Federación de Científicos Estadounidenses del año pasado concluía que, aunque Corea del Norte podría haber producido suficiente material fisible para construir hasta 90 cabezas nucleares, lo más probable es que hubiera ensamblado cerca de 50.

Corea del Norte planea construir un tercer destructor de la clase Choe Hyon de 5.000 toneladas para octubre del año que viene y está probando misiles de crucero y antiaéreos para esos buques de guerra.

