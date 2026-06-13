Corea del Norte afirma que "desnuclearización" es un asunto que ha terminado de forma irreversible

Corea del Norte prueba una combinación de misiles balísticos mejorados, misiles de crucero y cohetes de artillería.

Corea del Norte afirmó el domingo que ‌la desnuclearización ‌es un asunto que se ha dado por terminado de forma irreversible, al tiempo que condenó las recientes conversaciones sobre disuasión ​nuclear entre ⁠Estados Unidos y Corea ‌del Sur.

"La retórica vacía ⁠de Estados ⁠Unidos y sus fuerzas vasallas contra la RPDC, así como su ⁠cooperación para plantearle ​una amenaza nuclear, ‌jamás podrán afectar la ‌posición irreversible de la ⁠RPDC como Estado poseedor de armas nucleares", declaró un portavoz del ministerio ​de ‌Relaciones Exteriores de Corea del Norte en un comunicado difundido por la agencia estatal de ⁠noticias KCNA, que utilizó el nombre oficial del país.

"La 'desnuclearización' es un asunto irreversiblemente finalizado", decía el comunicado.

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La semana pasada, funcionarios de Estados Unidos ‌y Corea del Sur debatieron el refuerzo de la disuasión nuclear y la preparación frente al creciente programa de ‌armamento de Corea del Norte en unas conversaciones celebradas en ‌Seúl ⁠en el marco de su Grupo Consultivo ​Nuclear (NCG).

(Reportaje de Jihoon Lee; edición de Andrea Ricci. Editado en español por Natalia Ramos)