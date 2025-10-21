Tras una recorrida por el Polo Textil Cooperativo, Quintela ratificó el apoyo del Gobierno al trabajo asociativo

El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, recorrió las instalaciones del Polo Textil Cooperativo y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sector, uno de los más golpeados por los recortes llevados adelante por el gobierno de Javier Milei.

En diálogo con medios locales, Quintela resaltó la importancia del esfuerzo colectivo y el valor del cooperativismo en el contexto actual: “Este polo textil está conformado por varias cooperativas que se unieron para trabajar en forma conjunta. Es algo muy bueno, y hay que saber apreciar lo que hacen para que, a un costo bajo, puedan ser competitivos y llegar al mercado con una propuesta seria y responsable, producto del esfuerzo de las cooperativas”.

El ejecutivo provincial también manifestó el compromiso de sus políticas para acompañar al sector: “El cooperativismo es un tema que tenemos que acompañar al máximo, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, donde hay muchas empresas que prescinden de sus trabajadores. Esos trabajadores se agrupan, se constituyen como cooperativas y pueden producir a un costo más bajo. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en el ordenamiento del lugar, la limpieza, el equipamiento, el tema sanitario y acuífero, y dejarlo en las condiciones que deben tener para ser eficientes en sus tareas”.

Trabajo cooperativo y la experiencia de generar oportunidades

Marta Díaz, presidenta de la cooperativa El Triunfo: Grandes Sueños, detalló el trabajo que vienen realizando y remarcó que “tenemos alrededor de 26 personas fijas; hacemos camisas de vestir y de trabajo, tanto para hombres como para mujeres, y también empleamos a chicos con otras capacidades. Trabajamos para empresas de Córdoba, La Rioja y Tucumán. Nos va bien, hemos tenido trabajo todo el año”.

Díaz agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y planteó necesidades puntuales. “Hoy el Gobernador nos promete la ayuda económica que necesitamos para iluminación y pintura, porque no llegamos nosotros a hacer eso”, detalló.

Finalmente, Díaz además destacó que la cooperativa está orientada especialmente a generar oportunidades para personas mayores con dificultades para reinsertarse en el mercado laboral y para jóvenes con capacidades diferentes, promoviendo inclusión y empleo formal en un contexto de alta demanda social.

Quintela entregó títulos de propiedad a 70 familias de Anillaco

En el marco de la Ley Nacional 7.165 de Saneamiento de Título para Regularización Dominial, el gobernador Ricardo Quintela encabezó este sábado un acto de regularización dominial en beneficio de 70 familias de Anillaco. La ceremonia se llevó a cabo en el Polideportivo Néstor Kirchner del departamento Castro Barros y reunió a vecinos, funcionarios provinciales y representantes legislativos.

En el acto, Quintela destacó que es un símbolo de "justicia social, porque quienes eran poseedores de su tierra hoy se convierten en propietarios legales de sus hogares", y aseguró que este mes de octubre representa "la consolidación de derechos, un paso más hacia la igualdad y la dignidad habitacional".