Conteo de votos de Perú se desacelera y resultado final podría depender de votos impugnados

Los peruanos votan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Por Marco Aquino y Alexander ​Villegas

LIMA, 10 jun (Reuters) - La disputa por la presidencia de Perú se ralentizó mientras los candidatos mantenían el miércoles una mínima diferencia cuando faltan contabilizar cerca de ‌un 2,5% de votos, a la ‌espera del conteo de votos del extranjero, zonas rurales y de un importante volumen de papeletas impugnadas por errores en su llenado.

El izquierdista Roberto Sánchez, que lleva una inestable ventaja frente a la derechista Keiko Fujimori, llamó en un mensaje por X a defender "la victoria popular" en uno de los comicios más ajustados en las historia del país, que vive en constante crisis política con fugaces mandatarios en el poder.

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Según la Oficina ​Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez, ⁠cuyo ascenso ha golpeado a los mercados financieros del país, obtenía un 50,015% ‌de los votos, mientras Fujimori, que postula por cuarta vez a la ⁠presidencia, tenía un 49,985% de los sufragios, con ⁠el 97,78% de las mesas contabilizadas.

La carrera presidencial se ha convertido en una montaña rusa con subas y bajas de los candidatos en el conteo de votos. Sánchez tomó el lunes ⁠la delantera y el miércoles su ventaja cayó a 6.000 votos tras ​llegar en un momento a casi 50.000.

El vaivén se produce ‌mientras llegan los votos del exterior que hasta ‌ahora están favoreciendo con un 62,4% a Fujimori.

Sin embargo, el volumen de votos observados ⁠o impugnados es poco más de la mitad de los votos pendientes de escrutinio, y representa un 1,6 % del total de las mesas electorales.

El secretario general del grupo local de monitoreo electoral Transparencia, Omar Awapara, afirmó que por la estrechez de la contienda, ​es probable que ‌el ganador se decida durante la revisión de los aproximadamente 400.000 votos observados, en el Jurado Electoral Especial (JEE) del Perú.

"Entonces son muchos más todavía los votos por contar que los votos que definen a una u otra posición", afirmó.

"A medida que van resolviendo va a haber un momento en que, ⁠bueno, ya la diferencia de repente sea mayor entre los candidatos que los votos que faltan por dirimir", dijo, antes de agregar que todo el proceso de revisión de votos podría tardar algunas semanas antes de que se determine un ganador.

La candidata Fujimori invocó el miércoles a tener "cautela y responsabilidad" mientras se espera los resultados finales, y reafirmó su "esperanza en los votos del extranjero" a su favor.

"Dato mata a relato, más allá de los comentarios (...) son las ‌instituciones las que tienen que dar su veredicto", señaló.

Por su parte, Sánchez señaló en X: "Las maniobras y voluntades por torcer la democracia encontrarán un Frente Democrático y contundente contra el autoritarismo. ¡Viva la victoria ciudadana y Popular!"

Los mercados se estabilizaron el miércoles tras una fuerte caída antes del balotaje y las alzas de principio de semana.

El referencial de la bolsa de Lima subía ‌el miércoles 0,59%, a 1.389,33 puntos, luego de llegar a escalar hasta más de un 7% en la víspera. La moneda peruana, el sol, caía 0,8%, a 3,4170/3.4200 unidades por dolar.

"Los mercados ‌confían en que Fujimori ⁠gane gracias al voto de los expatriados que tienden a ser conservadores", declaró Eileen Gavin, analista principal para las Américas de la empresa ​de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft.

"Los mercados también asumen que, independientemente de quién gane, la tendencia más conservadora de la Cámara de Diputados y del Senado recién reconstituido actuará como freno a cualquier impulso populista del ejecutivo", dijo.

Con información de Reuters