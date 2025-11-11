India endurece las medidas anticontaminación en Delhi ante el descenso de la calidad del aire

Personas corren en un terreno abierto en una mañana con esmog, en un escenario de persistente contaminación atmosférica, en Nueva Delhi, India

, 11 nov (Reuters) -India impuso el martes medidas anticontaminación más estrictas en su capital, Nueva Delhi, y en las zonas colindantes, al deteriorarse la calidad del aire hasta niveles "graves", según informó el organismo gubernamental responsable de la gestión de la calidad del aire.

La Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire dijo que el martes se aplicó la tercera fase del Plan de Acción de Respuesta Gradual, "teniendo en cuenta la tendencia predominante de la calidad del aire y en un esfuerzo por evitar un mayor deterioro".

En la tercera fase se prohíbe la construcción no esencial y se imponen restricciones a la actividad industrial que utiliza combustibles contaminantes.

Según datos de la Junta Central de Control de la Contaminación, el martes por la mañana el índice de calidad del aire de Delhi se situaba por encima de 400 en varias estaciones de control, en la categoría de "grave", frente a lecturas "buenas" por debajo de 50.

La medida se tomó tras una protesta que tuvo lugar el fin de semana en el monumento de la Puerta de India, donde la policía detuvo a decenas de personas que exigían un aire más limpio, una manifestación pública contra la contaminación poco habitual en la capital.

Los datos de satélite del Gobierno mostraron un aumento de los incendios de rastrojos de cultivos, utilizados por los agricultores para limpiar la tierra antes de la próxima siembra, desde principios de noviembre. En el pasado, estos incendios han sido una de las causas de la elevada contaminación en el norte de India.

Sin embargo, el Gobierno indio dijo que el número total de incidentes de incendios agrícolas entre el 15 de septiembre y el 9 de noviembre fue mucho menor este año que en el pasado.

Delhi y los distritos circundantes se cubren a menudo de esmog durante el invierno, cuando el aire frío y denso atrapa las emisiones de los vehículos, las obras de construcción y la quema de cultivos, lo que eleva los niveles de contaminación a uno de los más altos del mundo y expone a los 30 millones de habitantes de la capital a graves riesgos respiratorios.

Con información de Reuters