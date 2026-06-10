Consejo de Gobernadores del OIEA aprueba resolución que exige a Irán informar de reservas de uranio

Se reúne la Junta de Gobernadores del organismo de control nuclear de la ONU.

​El Consejo de Gobernadores de la agencia nuclear de la ONU, integrado ‌por 35 países, ‌aprobó el miércoles una resolución respaldada por Estados Unidos en la que se insta a Irán a declarar sus reservas restantes de uranio enriquecido y a permitir que los inspectores las verifiquen, ​lo que ⁠podría complicar las negociaciones de Washington ‌con Teherán.

La medida se anunció pocas horas después ⁠de que Estados Unidos ⁠e Irán intercambiaran ataques militares, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump acusó a ⁠Teherán de haber derribado un helicóptero ​Apache cerca del estrecho ‌de Ormuz.

Los ataques israelíes ‌y estadounidenses de junio del año pasado ⁠destruyeron o dañaron gravemente las plantas iraníes de enriquecimiento de uranio, pero se cree que gran parte de ​su producción, ‌incluido material cercano al grado de uso militar, ha sobrevivido.

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Irán aún no ha informado al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre el ⁠destino de ese material, ni ha permitido que los inspectores regresen a los emplazamientos bombardeados para comprobarlo. Estados Unidos lideró la iniciativa de la resolución, pero Irán la calificó de "encubrimiento de la agresión militar", ya que ‌los inspectores tenían acceso antes de los ataques.

El texto de la resolución presentado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania fue aprobado con 21 votos a ‌favor, tres en contra y 10 abstenciones, según informaron diplomáticos presentes en la reunión a ‌puerta cerrada. ⁠Los países que se opusieron fueron Rusia, China y Níger, ​según indicaron, y añadieron que a Venezuela no se le permitió participar.

Con información de Reuters