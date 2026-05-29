Colombianos se alistan para elegir nuevo presidente en medio de profunda polarización

FOTO DE ARCHIVO: La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, habla en el escenario con sus hijas durante su acto de cierre de campaña en Bogotá

Millones de colombianos participarán el domingo en la primera vuelta para elegir un nuevo presidente, en medio de una profunda polarización entre quienes buscan la continuidad ‌del actual gobierno de izquierda para ‌profundizar los cambios sociales y quienes quieren un cambio de rumbo para recuperar la seguridad y la economía.

El candidato del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, llega como líder de las encuestas de intención de voto, con la promesa de mejorar y profundizar los programas sociales del actual presidente Gustavo Petro, además de buscar la paz con los grupos armados ilegales a través del diálogo.

Cepeda, un filósofo de 63 años y congresista desde 2010, propone ​cambios al sistema tributario, ⁠incluyendo gravámenes a las grandes fortunas y la reducción de las exenciones a las ‌grandes empresas para financiar los programas sociales.

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También plantea la posibilidad de una ⁠reforma a la Constitución en caso de no ⁠lograr un acuerdo con los partidos políticos y los gremios económicos para impulsar los programas sociales destinados a combatir la pobreza y la desigualdad.

Cepeda, cuyo padre, un dirigente comunista, fue asesinado ⁠en 1994 en un ataque de paramilitares en Bogotá, se enfrenta a una ​derecha dividida entre el empresario independiente Abelardo De La Espriella ‌y la senadora Paloma Valencia, apoyada por ‌el expresidente Álvaro Uribe.

De La Espriella, un "outsider" de la política de 47 años, apodado "El ⁠Tigre" y líder del movimiento Defensores de la Patria, concentra su propuesta en la seguridad, la reducción del Estado y la reactivación de la economía.

Entre sus planteamientos se destacan una política de "mano dura" contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, el ​fortalecimiento de las ‌Fuerzas Armadas y la construcción de megacárceles.

También propone bajar impuestos, reducir el tamaño del Estado hasta en un 40% y reactivar el sector minero-energético y petrolero.

EL CENTRO PIERDE PROTAGONISMO

En la misma línea, Valencia, una abogada de 48 años del partido derechista Centro Democrático, propone fortalecer la seguridad y reactivar la economía. ⁠La candidata, apoyada por un sector del centro, busca combatir a los grupos armados ilegales y poner fin a la política de "paz total" que impulsó Petro sin éxito.

Además, promete reducir impuestos a las empresas para aumentar el empleo, reactivar el sector de hidrocarburos e impulsar reformas en salud, justicia y pensiones.

A diferencia de anteriores campañas presidenciales, los candidatos de centro, como el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, aparecen rezagados en las encuestas.

De ‌cumplirse los pronósticos de los sondeos, es poco probable que alguno de los candidatos logre el triunfo absoluto el domingo con más del 50% de los votos, por lo que los dos primeros irán a un balotaje el 21 de junio para decidir quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.

Sin importar quién gane, el próximo presidente enfrentará el desafío de impulsar ‌las reformas que requiere la cuarta economía de América Latina, orientadas a ordenar sus finanzas, reducir la pobreza, combatir la violencia asociada al conflicto interno y atender las necesidades de la población ‌en salud, educación y ⁠empleo.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para acudir a las urnas, que abrirán a las 08:00 hora local (13:00 GMT) y cerrarán ocho ​horas después.

Unos 248.000 efectivos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional vigilarán las elecciones para evitar posibles ataques de grupos armados ilegales en medio del conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.

Con información de Reuters