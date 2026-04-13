Colombia controlará aumento de población de hipopótamos con eutanasia

FOTO DE ARCHIVO. Un hipopótamo nada en un lago artificial de Puerto Triunfo

​Colombia iniciará en el segundo semestre del año un plan para controlar la población exótica e ‌invasora de hipopótamos ‌en su territorio, que inicialmente incluirá la eutanasia de unos 80 ejemplares, anunció el lunes la ministra de Ambiente, Irene Vélez.

El país sudamericano alberga actualmente unos 200 hipopótamos en una amplia región del centro del país, cercana al río Magdalena, una población ​que podría aumentar ⁠a 500 en 2030 y hasta 1.000 en ‌2035 si no se adoptan medidas ⁠de control, precisó la funcionaria.

"Es ⁠necesario actuar para reducir la población de hipopótamos. Las acciones son indispensables para poder cuidar nuestros ecosistemas y ⁠nuestras especies naturales", dijo Vélez en una conferencia ​de prensa, tras explicar que ‌el crecimiento poblacional amenaza especies ‌como la tortuga de río y los manatíes, ⁠además de provocar la contaminación de aguas.

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"De acuerdo con las estimaciones, creemos que pueden ser aproximadamente 80 individuos que pudieran entrar en la medida (de ​eutanasia)", precisó ‌la ministra de Ambiente, quien anunció un presupuesto de 7.200 millones de pesos (1,98 millones de dólares) para el programa que también incluye medidas complementarias como el confinamiento y la ⁠translocación.

Los primeros cuatro hipopótamos llegaron a Colombia en la década de 1980 importados en forma ilegal por el extinto narcotraficante Pablo Escobar, jefe del Cártel de Medellín, quien estableció un zoológico en una de sus propiedades y desde entonces la población comenzó a aumentar sin controles, ‌pese a algunos esfuerzos de una autoridad ambiental del departamento de Antioquia.

Colombia inició hace meses diálogos con los gobiernos de India, México, Filipinas, Ecuador, Perú, Sudáfrica, República Dominicana y Chile para el traslado de algunos ‌animales a zoológicos o refugios de esos países, pero hasta ahora no se han conseguido las autorizaciones necesarias, aseguró ‌Vélez.

Los hipopótamos ⁠que se encuentran en territorio colombiano presentan deficiencias genéticas debido a la endogamia, lo ​que ha reducido el interés de algunas instituciones para su traslado, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente.

Con información de Reuters