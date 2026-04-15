El consumo de cobre en China crecerá un 3,7% anual hasta 2035, según Minmetals

FOTO DE ARCHIVO. Placas de cátodos de cobre en la planta de la mina de cobre La Escondida, cerca de Antofagasta, Chile

​El consumo de cobre refinado en China, el mayor mercado mundial ‌de metales, no ‌muestra señales de haber tocado techo y podría crecer a una tasa media anual del 3,7% durante la próxima década, dijo el martes un investigador de la estatal China Minmetals ​Corp.

El crecimiento ⁠de la demanda china este año ‌será mucho menor, en torno ⁠al 1%, dijo Zuo ⁠Haoen, director de estudios de mercado de Minmetals Non-Ferrous, en la World Copper ⁠Conference en Santiago de Chile, al ​citar una desaceleración en ‌el ritmo de la ‌transición energética —especialmente en la energía solar, ⁠intensiva en cobre— y los elevados precios del metal rojo.

Según el escenario "más realista" de Minmetals, el consumo ​de cobre ‌en China crecerá un 3,7% anual hasta alcanzar los 22,95 millones de toneladas métricas en 2035, un aumento total del 43% ⁠frente a los 16 millones de toneladas de 2025.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Si China puede mantener su intensidad de uso de cobre, el consumo crecerá más de un 50% en la década, dijo Zuo, al señalar que ‌el país aún tiene margen para acercarse a las economías desarrolladas en términos de consumo de cobre per cápita.

La previsión de Minmetals se basa en una ‌población proyectada de 1.350 millones de habitantes en China en 2035. "Incluso con una leve ‌caída de ⁠la población, el aumento futuro de la demanda de cobre ​seguirá siendo considerable", dijo Zuo.

Con información de Reuters