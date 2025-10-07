Hanói se inunda de nuevo por el temporal de lluvias en el norte de Vietnam

Inundaciones causadas por el tifón Matmo en Hanói, Vietnam

7 oct (Reuters) -Las lluvias torrenciales provocadas por el tifón Matmo inundaron partes de Hanói el martes, una nueva serie de diluvios que han anegado la capital vietnamita durante el último mes, en el que una racha de tormentas ha azotado las regiones septentrionales del país.

Los fuertes aguaceros anegaron las principales carreteras, dejando motos y coches varados y obligando a los residentes a vadear aguas que les llegaban a la altura de la pantorrilla. Los distritos céntricos se han visto especialmente afectados, ya que los desagües no han podido absorber el volumen de lluvia.

"Es un bucle: llueve, las calles se inundan y la gente intenta desesperadamente salir adelante", dijo Nguyen Ngoc Long, residente en Hanói. "Temo que esto se convierta pronto en una norma para nosotros".

Varias escuelas de la capital cerraron o pasaron a la enseñanza en internet, mientras que varios vuelos desde y hacia el aeropuerto internacional de Noi Bai han sido retrasados o reprogramados.

La semana pasada, hubo graves inundaciones en Hanói debido al tifón Bualoi, que mató al menos a 51 personas en Vietnam y causó daños por valor de unos 600 millones de dólares.

Muchas familias acababan de limpiar el barro y los escombros de Bualoi cuando Matmo trajo otra oleada de fuertes lluvias.

La agencia meteorológica ha pronosticado lluvias y tormentas en Hanói durante toda la mañana del martes, advirtiendo de posibles inundaciones en zonas bajas, y dijo que se esperaba que hasta tres sistemas de tormentas más azotaran el país antes de finales de 2025.

Con información de Reuters