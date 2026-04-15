Xi asegura a Rusia la amistad de China mientras se estrechan los lazos con otras naciones

China y Rusia deben confiar y apoyarse mutuamente, profundizar su cooperación y defender los intereses de cada una, dijo el miércoles el presidente chino Xi Jinping, al tiempo que aseguraba a Moscú su amistad, incluso ahora que la segunda economía mundial amplía sus lazos con otros vecinos y naciones.
En una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, en el Gran Salón del Pueblo, Xi afirmó que la "estabilidad" y la "certeza" de las relaciones entre China y Rusia eran especialmente valiosas, y pidió al enviado ruso que transmitiera sus sinceros saludos al presidente Vladímir Putin, según la agencia oficial de noticias Xinhua.
Varios líderes occidentales han visitado Pekín este año, entre ellos los primeros ministros de España, Reino Unido y Canadá, con el objetivo de estrechar lazos con China. El miércoles, el máximo dirigente de Vietnam, To Lam, se reunió con Xi en Pekín para consolidar las relaciones en un momento en que ambos trabajan para hacer frente a la presión arancelaria de Estados Unidos.
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Se espera que Putin y Xi celebren una cumbre en algún momento de este año para reafirmar la asociación y la cooperación sino-rusa, ya que ambos vecinos conmemoran el aniversario de sus lazos, incluido el Tratado de Amistad Sino-Ruso de 2001.
"Ante un cambio que se da una vez en un siglo, China y Rusia deben, a través de una cooperación estratégica más estrecha y sólida, defender con determinación los intereses legítimos de ambos países, defender la unidad del Sur global y demostrar el sentido de la responsabilidad que se espera de las grandes potencias y de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", dijo Xi a Lavrov.
En los últimos años, China ha impulsado la construcción de lo que, según afirma, debería ser un mundo multipolar equitativo y ordenado en el que todos los países tengan voz y las grandes potencias asuman más responsabilidades, una alternativa a lo que Pekín describe como hegemonía estadounidense.
Con información de Reuters