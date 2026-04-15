Xi asegura a Rusia la amistad de China mientras se estrechan los lazos con otras naciones

El presidente chino, Xi Jinping, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se dan la mano en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China

​China y Rusia deben confiar y apoyarse mutuamente, profundizar su cooperación y defender los intereses de ‌cada una, dijo el ‌miércoles el presidente chino Xi Jinping, al tiempo que aseguraba a Moscú su amistad, incluso ahora que la segunda economía mundial amplía sus lazos con otros vecinos y naciones.

En una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, en el Gran Salón ​del Pueblo, Xi ⁠afirmó que la "estabilidad" y la "certeza" de las relaciones ‌entre China y Rusia eran especialmente valiosas, ⁠y pidió al enviado ruso ⁠que transmitiera sus sinceros saludos al presidente Vladímir Putin, según la agencia oficial de noticias Xinhua.

Varios líderes occidentales ⁠han visitado Pekín este año, entre ellos los ​primeros ministros de España, Reino Unido ‌y Canadá, con el objetivo ‌de estrechar lazos con China. El miércoles, el ⁠máximo dirigente de Vietnam, To Lam, se reunió con Xi en Pekín para consolidar las relaciones en un momento en que ambos trabajan para hacer ​frente a ‌la presión arancelaria de Estados Unidos.

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Se espera que Putin y Xi celebren una cumbre en algún momento de este año para reafirmar la asociación y la cooperación sino-rusa, ya que ⁠ambos vecinos conmemoran el aniversario de sus lazos, incluido el Tratado de Amistad Sino-Ruso de 2001.

"Ante un cambio que se da una vez en un siglo, China y Rusia deben, a través de una cooperación estratégica más estrecha y sólida, defender con determinación los intereses legítimos ‌de ambos países, defender la unidad del Sur global y demostrar el sentido de la responsabilidad que se espera de las grandes potencias y de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", ‌dijo Xi a Lavrov.

En los últimos años, China ha impulsado la construcción de lo que, según afirma, debería ser un ‌mundo multipolar ⁠equitativo y ordenado en el que todos los países tengan voz y las grandes ​potencias asuman más responsabilidades, una alternativa a lo que Pekín describe como hegemonía estadounidense.

Con información de Reuters