Finaliza la evacuación de todos los senderistas atrapados en un valle remoto cerca del Everest

FOTO DE ARCHIVO: Bomberos tibetanos rescatan a excursionistas del Everest tras quedar varados por una ventisca, en Tingri, Región Autónoma del Tíbet, China

8 oct (Reuters) -Los equipos de rescate pusieron a salvo el martes a todos los excursionistas que quedaban cerca de la cara oriental del Everest, en el Tíbet, incluidos cientos de guías locales y pastores de yaks, según informaron las autoridades, poniendo fin a una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate en la región.

Cientos de excursionistas quedaron atrapados en la nieve profunda durante el fin de semana en el aislado valle de Karma, después de que una tormenta de nieve inusualmente fuerte dejara una intensa nevada en la región.

La nieve cayó durante todo el sábado en el valle, situado a una altitud media de 4.200 metros. El domingo, los equipos de rescate habían puesto a salvo a unos 350 excursionistas.

Según una información anterior de Reuters, que citaba una fuente, se esperaba que los aproximadamente 200 excursionistas restantes se pusieran a salvo el martes.

Un total de 580 excursionistas, junto con más de 300 guías, pastores de yaks y otro personal de apoyo, fueron evacuados, según informó el martes por la noche la agencia oficial de noticias Xinhua.

La tormenta de nieve también frustró los planes de los alpinistas guiados por la empresa estadounidense Madison Mountaineering de hacer cumbre en el Cho Oyu, un pico de 8.188 m situado en la frontera de China con Nepal.

El valle de Karma fue explorado por primera vez por viajeros occidentales hace un siglo. En los últimos años, con el desarrollo de la región tibetana del Everest como gran atractivo turístico, la zona ha atraído a un número creciente de visitantes. Más de 540.000 turistas visitaron la región del Everest el año pasado, un nuevo récord.

La región del Everest permanece temporalmente cerrada al público, informó Xinhua, incluidos los valles de Karma y Rongshar, así como el Cho Oyu.

Las fuertes nevadas del fin de semana también afectaron a cientos de excursionistas en otras zonas del oeste de China, como Sinkiang, Qinghai y Gansu. Al menos uno murió, debido a una combinación de hipotermia y mal agudo de montaña.

Con información de Reuters