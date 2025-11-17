China y Alemania abogan por estrechar lazos comerciales y poner fin a las tensiones comerciales

El vicecanciller y ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, y el vice primer ministro chino, He Lifeng, abandonan una reunión de alto nivel en la residencia estatal Diaoyutai de Pekín, China

17 nov (Reuters) -El vice primer ministro chino, He Lifeng, y el ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, afirmaron que ambos países deben reforzar sus lazos comerciales y poner fin a meses de tensiones comerciales entre la segunda y la tercera economía mundiales.

Klingbeil realiza la primera visita de un ministro del gobierno del canciller Friedrich Merz, más de seis meses después de la llegada al poder de la coalición liderada por los conservadores, y tras la cancelación del viaje del ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, el mes pasado, después de que China rechazara todas menos una de las reuniones que había solicitado.

Los lazos entre las dos potencias industriales se han tensado a causa de las restricciones chinas a la exportación de chips y tierras raras, que han provocado importantes interrupciones en empresas alemanas.

"Debemos aprovechar el potencial sin explotar y ampliar la cooperación chino-alemana y esperamos que ambas partes refuercen la alineación de sus respectivas estrategias de desarrollo", dijo, al tiempo que pidió a la segunda economía mundial que garantice unas condiciones justas con Berlín.

Klingbeil llegó a Pekín menos de una semana después de que el Parlamento alemán nombrara una comisión de expertos para replantear la política comercial hacia China.

"Estamos comprometidos a trabajar con Alemania para fomentar un entorno empresarial justo, equitativo y no discriminatorio", dijo He tras su reunión.

Con información de Reuters