China prevé que efectos climáticos de El Niño alcancen su punto máximo en otoño e invierno boreales

FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea de la aldea de Anxi tras las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales, en el distrito de Yongchuan, Chongqing

China prevé ​que los efectos meteorológicos de El Niño alcancen su punto álgido en el otoño e invierno de este año en el hemisferio norte, antes de remitir ‌en la primavera del año ‌que viene, informó el viernes el Centro Nacional de Clima de China.

Las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial central y oriental han entrado en un estado de El Niño, y se convertirán en un fenómeno de intensidad moderada o superior en el verano y otoño boreales antes de alcanzar su punto máximo en otoño e invierno, dijo a periodistas el subdirector del Centro Climático, Gao Rong.

"La probabilidad ​de que se produzcan ⁠fenómenos de El Niño intensos está aumentando, y se espera que se debilite la ‌próxima primavera" boreal, afirmó.

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EL NIÑO EN UN PERÍODO DE RÁPIDO DESARROLLO

El ⁠Niño es un fenómeno meteorológico natural vinculado al ⁠calentamiento del Pacífico central y oriental, que provoca lluvias más intensas en la costa pacífica de América. En el Pacífico occidental, este cambio puede alterar el monzón del este ⁠de Asia, aumentando las probabilidades de inundaciones en el sur de China y ​de sequía en otras regiones del país.

Esta primavera y ‌verano en el hemisferio norte, El Niño se ‌encuentra en un periodo de rápido desarrollo, y la atmósfera está respondiendo de ⁠forma significativa a los cambios en la temperatura del mar, señaló Gao.

Es probable que esto aumente las precipitaciones al sur del río Yangtsé, mientras que se espera que las temperaturas en la mayor parte de China sean más altas de lo habitual.

En ​mayo, la temperatura ‌promedio nacional fue de 16,9 grados centígrados (62,42 grados Fahrenheit), 0,6 °C más alta que en el mismo periodo de años anteriores.

El aumento de las precipitaciones otoñales en las regiones del sur de China como consecuencia de El Niño también eleva el riesgo de que se vea afectada la cosecha de ⁠arroz de final de temporada, mientras que unas condiciones invernales más cálidas de lo habitual podrían reducir los suministros de agua disponibles para la labranza de primavera del próximo año.

RED ELÉCTRICA DEL SUR PREVÉ MÚLTIPLES PICOS DE DEMANDA

La Red Eléctrica del Sur de China afirmó el viernes que, desde principios de este año, toda la red eléctrica, así como las provincias y regiones de Cantón, Guangxi, Yunnan, Guizhou y Hainan, han alcanzado nuevos picos de carga ‌eléctrica en más de 20 ocasiones.

Esto rompe el patrón estacional de picos anuales concentrados en junio y julio entre 2020 y 2025, según la empresa.

Dado que se prevé que la carga máxima nacional alcance los 1.600 gigavatios este verano, 90 GW más que el año pasado, la presión sobre la red es sin precedentes, afirmó Sharon Feng, asesora especial ‌de la consultora Azure International, con sede en Pekín.

El ciclo de El Niño hace que la energía hidroeléctrica sea poco fiable para el pico de verano boreal, añadió.

"Con los elevados precios ‌del GNL, la generación ⁠de energía a gas se enfrenta a importantes dificultades económicas", dijo.

"Si no se mejora la restricción de la energía eólica y solar, las ​unidades de carbón serán, lamentablemente, la opción fiable y rentable para proporcionar la capacidad máxima crítica".

Con información de Reuters