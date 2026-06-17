China impulsa la internacionalización del yuan y promete vigilancia ante riesgos financieros

FOTO DE ARCHIVO. La aplicación oficial de China para el yuan digital se ve en un teléfono móvil colocado frente a una imagen de la bandera china

Por Andrew Silver y Ziyi ​Tang

SHANGHÁI, 17 jun (Reuters) - China anunció este miércoles nuevas medidas para promover el uso mundial del yuan y dio a conocer planes para gestionar mejor la liquidez del mercado ‌monetario nacional, en un momento en ‌que la segunda economía más grande del mundo atraviesa una dolorosa reestructuración.

Los principales reguladores financieros también se comprometieron, en el Foro anual de Lujiazui celebrado en Shanghái, a seguir abriendo con prudencia los mercados financieros chinos, en un momento en que el país está reorientando su motor de crecimiento hacia la tecnología y la innovación, dejando atrás el sector inmobiliario y la inversión.

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"A medida que los mercados financieros continúan profundizándose y desarrollándose... el contagio del riesgo entre ​mercados puede volverse más frecuente", ⁠dijo Pan Gongsheng, gobernador del Banco Popular de China (PBOC), comprometiéndose a prevenir los riesgos ‌sistémicos mientras China "sigue integrándose en el sistema financiero mundial".

Para promover el negocio del ⁠yuan en el mercado internacional en Shanghái, Pan señaló ⁠que seis de los principales bancos estatales, entre ellos el Banco de China y el China Construction Bank , han sido autorizados a realizar transacciones en yuanes en el mercado internacional en la ⁠zona de libre comercio de la ciudad.

El PBOC también ha creado una herramienta, ​denominada "FIMA RMB Repo", que permitirá a los bancos centrales extranjeros y ‌a los fondos soberanos obtener liquidez en yuanes ‌más fácilmente utilizando bonos chinos con la máxima calificación como garantía para obtener préstamos.

"Los ⁠inversores extranjeros, incluidos los bancos centrales, están entrando activamente en el mercado de bonos de China, y su necesidad de gestionar la liquidez también está aumentando", dijo Pan.

China está intensificando sus esfuerzos por la internacionalización del yuan, en un intento por reducir su dependencia de un ​sistema de pagos ‌global dominado por el dólar estadounidense.

El discurso de Pan se produjo un día después de que el centro de operaciones del yuan digital del Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés) firmara acuerdos de participación directa con 26 entidades financieras de Shanghái para promover la adopción global de la moneda digital, ⁠también conocida como e-CNY.

GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ

En el mercado monetario nacional, Pan dijo que China aumentará la variedad de operaciones de repos inversos a un día para gestionar mejor la liquidez.

El Banco Popular de China también está estudiando una herramienta de liquidez para apoyar a las instituciones financieras no bancarias en caso de crisis, con el objetivo de equilibrar la necesidad de mantener la estabilidad financiera y prevenir el "riesgo moral".

Pan señaló que el crecimiento del crédito en China se ha ralentizado en los ‌últimos años, mientras que la financiación mediante bonos y acciones ha aumentado de forma constante. Este cambio estructural refleja la "profunda reestructuración económica y el cambio en los motores de crecimiento" que se están produciendo, afirmó.

"Es difícil e innecesario que el crecimiento del crédito en China mantenga su ritmo anterior", afirmó.

Marco Sun, analista jefe de mercados financieros de MUFG (China), señaló que el papel del Banco ‌Popular de China en la economía está evolucionando.

"En el pasado, el Banco Popular de China funcionaba más bien como el 'banco central del sistema bancario'", explicó Sun. "En el futuro, el banco central no podrá limitarse ‌a gestionar el sistema ⁠bancario; también deberá gestionar de forma más directa la liquidez del mercado, el coste del capital y la estabilidad de los mercados financieros".

Los comentarios de ​Pan y otros reguladores suscitaron una respuesta moderada en los mercados. Las bolsas chinas apenas registraban variaciones el miércoles, mientras que el yuan se mantenía estable.

Con información de Reuters