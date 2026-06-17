La IA estadounidense genera inquietud en Europa en el marco del G7 y la conferencia VivaTech

FOTO DE ARCHIVO: Letras con las siglas IA (Inteligencia Artificial) y una miniatura de una mano robótica

PARÍS/ESTOCOLMO, ​17 jun - La búsqueda de la soberanía tecnológica por parte de Europa dominará los debates del G7 en Francia y de la conferencia VivaTech en París esta semana, en un momento en que ‌los dirigentes y los directivos del sector ‌tecnológico se muestran preocupados por la IA estadounidense, ante la escasez de alternativas.

Estas reuniones se celebran pocos días después de que Estados Unidos endureciera las restricciones sobre los modelos de inteligencia artificial más avanzados de Anthropic para ciudadanos extranjeros, lo que pone de relieve la vulnerabilidad de Europa ante la posibilidad de que los caprichos políticos puedan descarrilar su carrera por crear líderes nacionales en IA.

"La soberanía tecnológica será el tema principal esta semana en VivaTech", dijo a Reuters Ana Paula Assis, vicepresidenta sénior de IBM .

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Para que las organizaciones europeas acierten en ​este aspecto, es fundamental comprender ⁠que la soberanía consiste en tener el control donde realmente importa, no en el origen de la tecnología".

El ‌debate refleja un dilema más amplio al que se enfrenta Europa: cómo mantener la ⁠autonomía estratégica sin dejar de depender de las empresas tecnológicas ⁠estadounidenses que dominan la computación en la nube, el diseño de semiconductores y la investigación de vanguardia en IA.

Los países del Grupo de los Siete (G7) se han reunido en Évian, Francia, donde se están reuniendo con altos ⁠ejecutivos de las mayores empresas de IA, entre ellas Anthropic, OpenAI, Google de Alphabet y Mistral, para ​debatir sobre la competitividad en materia de IA, la regulación y la dependencia ‌de China en lo que respecta a los minerales ‌críticos.

En París, se espera que más de 180.000 visitantes, empresas emergentes, inversores, dirigentes y ejecutivos —entre ellos Jeff ⁠Bezos, de Amazon — asistan a VivaTech, donde es probable que los debates se centren tanto en la geopolítica y la política como en la propia tecnología.

La empresa emergente francesa Mistral, considerada la principal competidora europea en IA, está redoblando sus alianzas con empresas europeas, especialmente en sectores en los que la región afirma tener una ventaja ​competitiva.

A pesar de ‌los miles de millones de euros invertidos, las empresas europeas de IA siguen dependiendo en gran medida de la infraestructura en la nube, los chips y los modelos básicos de IA controlados por EEUU.

EUROPA IMPULSA EL DESARROLLO REGIONAL DE LA NUBE Y LOS CHIPS

Francia ha sido una destacada defensora de la soberanía tecnológica europea, y el Gobierno busca cada vez más sustituir a ⁠los proveedores estadounidenses en los servicios públicos.

"No podemos depender de herramientas desarrolladas por potencias extranjeras. Francia debe disponer de sus propias herramientas", dijo el martes el primer ministro Sébastien Lecornu.

La Comisión Europea está evaluando las implicaciones prácticas de la directiva estadounidense sobre control de exportaciones y considera que las medidas no deben ser discriminatorias para los socios.

Los dirigentes europeos han ido enmarcando cada vez más la IA como una cuestión de seguridad económica y nacional. La Comisión Europea ha dado a conocer recientemente planes para "gigafábricas" de IA e infraestructuras informáticas a gran escala diseñadas para proporcionar a la ‌región un acceso soberano a la potencia de cálculo.

Ha propuesto leyes para impulsar las industrias nacionales de la nube, la IA y los semiconductores, y reducir la dependencia de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, aunque los críticos afirman que Europa sigue estando años por detrás de sus competidores estadounidenses.

"Ahora queda patente, si es que no lo estaba ya, lo importante que es para Europa tener acceso a un servicio de IA que pueda controlar y que nunca ‌se desconecte por capricho", dijo la empresa de telecomunicaciones Orange en un comunicado.

Sin embargo, para las empresas, reforzar la soberanía tiene un costo, y deben sopesarlo frente al riesgo percibido, señaló Karine Brunet, directora de operaciones de Capgemini, quien añadió que ‌las alternativas europeas en la ⁠nube requieren pagar recargos de hasta el 40%.

"La alternativa no consiste simplemente en sustituir a un proveedor por otro", señaló François Bitouzet, director general de VivaTech.

"Se trata de desarrollar ​estrategias tecnológicas más resilientes, en las que las empresas puedan recurrir a la innovación europea para las partes más críticas de su infraestructura, sin dejar de colaborar con socios globales cuando resulte conveniente".

Con información de Reuters