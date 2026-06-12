China advierte del riesgo de "inundaciones extremas" en las regiones desérticas

FOTO DE ARCHIVO: Hombres sentados al pie de una duna en el desierto de Taklamakán, en las afueras del pueblo de Jiya, cerca de Hotan, en la región autónoma uigur de Sinkiang, China

​China advirtió el viernes a las comunidades del noroeste de Sinkiang y de las regiones vecinas que se ‌prepararan para "inundaciones extremas" este verano ‌boreal, provocadas por temperaturas anormalmente altas, fuertes lluvias y el rápido deshielo de los glaciares.

El desierto de Taklamakán, en Sinkiang, el más grande de China, sufrió su primera inundación del año a principios de junio, informó el viernes la cadena estatal CCTV, que mostró imágenes del agua inundando las dunas, normalmente ​áridas.

Aunque el Taklamakán ⁠ha sufrido inundaciones similares desde 2021, estas suelen producirse en ‌agosto, cuando las temperaturas alcanzan su punto álgido.

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Sin ⁠embargo, las temperaturas han subido mucho ⁠antes este año. El 12 de junio, Sinkiang registró una temperatura 7,3 grados superior a la media para esta época del ⁠año, alcanzando los 38 grados centígrados, según el Monitor ​Climático de Reuters.

El oeste y el sur ‌de Sinkiang también han registrado lluvias ‌más frecuentes recientemente. Las precipitaciones en algunas zonas han ⁠duplicado o incluso triplicado la media histórica para principios de junio, según CCTV.

DESHIELO DE GLACIARES Y NIEVE

La combinación de intenso calor y lluvias ha desencadenado las inundaciones en el desierto. ​Grandes extensiones ‌de glaciares y la capa de nieve de las montañas Tianshan y Kunlun se han derretido, lo que ha provocado que el agua de escorrentía se precipite hacia el río Tarim, la vía fluvial interior más ⁠larga de China.

La afluencia de agua provocó que el río se desbordara, derramando agua en las zonas bajas del desierto, según la cadena.

Aunque las inundaciones estacionales pueden crear temporalmente oasis efímeros, los expertos afirman que es poco probable que duren, ya que el desierto de Taklamakán está situado en el interior y rodeado de altas ‌montañas, por lo que los bajos niveles de humedad y la evaporación extrema secarán rápidamente el terreno.

Aunque el agua proporciona un riego vital para los bosques locales, las autoridades advirtieron de graves riesgos para las infraestructuras.

"Las inundaciones extremas pueden destruir carreteras, vías férreas ‌e instalaciones de petróleo y gas, lo que supone un gran riesgo de desastre", dijo Sun Qianqian, analista de la Administración Meteorológica de ‌China, a CCTV.

"Durante ⁠la temporada de inundaciones, los residentes y viajeros de estas regiones deben seguir de cerca las ​advertencias oficiales, ajustar sus planes de viaje y priorizar la seguridad", añadió Sun.

Con información de Reuters