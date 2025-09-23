Exportaciones de petróleo venezolano de Chevron se reducen a la mitad bajo nueva autorización de EEUU: fuentes

FOTO DE ARCHIVO-Tanquero con bandera panameña fletado por Chevron espera cargar crudo en Venezuela

La petrolera estadounidense Chevron solo puede exportar aproximadamente la mitad del crudo que sus empresas mixtas producen en Venezuela bajo las más recientes normas fijadas por Washington, informaron tres fuentes cercanas al asunto.

A finales de julio, el Departamento del Tesoro emitió una autorización restringida que permite a Chevron operar en el país sancionado y exportar petróleo a Estados Unidos, pero prohibió pagar en cualquier moneda al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Para cumplir con el permiso, las empresas mixtas en las que participa la compañía, con sede en Houston, han estado pagando regalías e impuestos con petróleo, lo que reduce efectivamente lo que Chevron puede exportar a aproximadamente el 50% de los 240.000 barriles diarios de crudo que producen los proyectos, según las fuentes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El socio de Chevron, la petrolera estatal PDVSA, está en control de los barriles que se han estado entregando para cumplir con los pagos en especie, utilizándolos para refinación nacional y exportación, añadieron las fuentes.

Las recientes normas, que no se han hecho públicas, representan un cambio significativo con respecto a una licencia otorgada a Chevron en 2022 durante el mandato del expresidente Joe Biden, que permitía a la compañía exportar toda su producción desde el país y pagar impuestos y regalías a Venezuela en efectivo.

En la práctica, la nueva autorización implica que una menor cantidad del crudo pesado de alto azufre, producido en Venezuela, llegará a la costa estadounidense del Golfo de México, agregaron las fuentes.

PDVSA y el Ministerio de Petróleo de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Altos funcionarios estadounidenses han dicho en meses recientes que Washington no permitirá que el Gobierno de Maduro se beneficie de la venta de petróleo.

Chevron afirmó que opera a nivel mundial en cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables, así como con el marco de sanciones de Estados Unidos, incluso en Venezuela.

La estructura de pago anterior le había permitido a Chevron ver una reducción sustancial en el monto que Venezuela le adeuda, que llegó a superar 3.000 millones de dólares, según fuentes de ambas compañías.

Debido al volumen limitado de petróleo que se está exportando bajo el nuevo acuerdo, el ritmo de reembolso se ha ralentizado. La compañía también enfrenta restricciones que afectan los gastos operativos y de capital de sus empresas mixtas, agregaron las fuentes.

En agosto, Chevron reanudó las exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos tras una pausa de cuatro meses, enviando unos 60.000 bpd ese mes. En lo que va de septiembre, ha exportado un promedio de 102.000 bpd, según datos de monitoreo de buques.

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, declaró el mes pasado que el volumen exportable bajo los nuevos términos sería limitado, pero no reveló cifras.

Con información de Reuters