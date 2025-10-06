Al menos 50 muertos tras el derrumbe de una escuela en Indonesia; 13 siguen desaparecidos

Rescatistas se reúnen cerca del lugar donde se derrumbó un edificio el lunes, donde la gente seguía atrapada según la agencia de mitigación de desastres, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en el internado islámico Al Khoziny en

oct (Reuters) -El número de víctimas mortales del derrumbe de una escuela en Indonesia la semana pasada ha aumentado al menos a 50 personas, después de que los equipos de rescate retiraran casi todos los escombros, según informaron el lunes las autoridades de salvamento, en la catástrofe más mortífera de este año en el país.

Tras el derrumbe del internado islámico Al Khoziny en la ciudad indonesia de Sidoarjo, en la provincia de Java Oriental, montones de hormigón se derrumbaron sobre cientos de jóvenes, en su mayoría adolescentes, atrapándolos y matándolos posteriormente.

A última hora del domingo, los equipos de rescate habían retirado el 80% de los escombros y encontrado cadáveres y partes de cuerpos de las víctimas, en su mayoría adolescentes, según informó la agencia de mitigación de catástrofes en un comunicado.

Budi Irawan, subdirector de la agencia de mitigación de desastres, dijo que un total de 50 personas han muerto según los cuerpos recuperados y se espera que los rescatistas terminen su búsqueda al final del lunes de otras 13 víctimas atrapadas.

"El número de víctimas es el mayor de este año en un solo edificio", dijo en rueda de prensa. "De todos los desastres de 2025, naturales o no, no ha habido tantas víctimas mortales como las de Sidoarjo".

Yudhi Bramantyo, responsable de la agencia de búsqueda y rescate, dijo en la misma rueda de prensa que se habían encontrado otras cinco partes de cuerpos, lo que indica que el número de víctimas mortales es probablemente de al menos 54 personas.

Los equipos de rescate prosiguen su búsqueda, con imágenes compartidas por la agencia de búsqueda y rescate en las que se ve a los trabajadores de recuperación sacando bolsas naranjas para cadáveres de entre las ruinas de la escuela.

Las autoridades han dicho que la causa del derrumbe fueron unas obras en los pisos superiores que los cimientos de la escuela no pudieron soportar.

En toda Indonesia hay unos 42.000 edificios escolares islámicos, conocidos localmente como pesantren, según datos del Ministerio de Asuntos Religiosos del país.

Solo 50 pesantren tienen permiso de construcción, según dijo el domingo Dody Hanggodo, ministro de Obras Públicas del país, a los medios de comunicación locales.

No está claro de inmediato si Al Khoziny tenía permiso de construcción. Reuters no pudo contactar de inmediato a las autoridades escolares para comentarios.

Con información de Reuters