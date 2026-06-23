Casos de ébola en RD Congo alcanzan total más alto de cualquier brote en el primer mes: OMS

FOTO DE ARCHIVO: UNICEF y ECHO envían suministros médicos a la República Democrática del Congo para contener el brote de ébola.

Por Emma Farge ​y AyenDeng Bior

NAIROBI, 23 jun (Reuters) - El brote de ébola en la República Democrática del ‌Congo (RDC) registró el mayor ‌número de casos confirmados durante el primer mes de cualquier episodio de la enfermedad, dijo el martes un alto cargo de la Organización Mundial de la Salud, atribuyendo este aumento a su rápida propagación a las zonas urbanas.

El brote ​de la cepa ⁠Bundibugyo en la RDC, que ha contagiado ‌a más de 1.000 personas y ha ⁠causado 267 muertes, se ⁠detectó tarde y, según los expertos, el virus ya llevaba meses circulando antes de que se declarara ⁠oficialmente el 15 de mayo.

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Abdirahman Mahamud, de ​la OMS, explicó en una rueda ‌de prensa en Ginebra ‌que parte de la razón de la magnitud ⁠del brote radica en que algunos de los primeros casos confirmados se produjeron en centros urbanos, como Bunia y la ciudad minera de ​Mongbwalu.

Muchos ‌brotes anteriores se identificaron primero en zonas rurales y, a menudo, se extinguieron rápidamente, señaló.

"Lo importante es que tenemos que intensificar la respuesta, ya que este brote avanza ⁠más rápido que nosotros", declaró a la prensa tras regresar de Bunia la semana pasada.

Señaló algunos indicios de esperanza, destacando el rápido aumento del número de camas para pacientes de ébola hasta superar las 500 en las últimas dos semanas, así como ‌los indicios de que la resistencia de la comunidad y la hostilidad hacia el personal de respuesta al ébola estaban empezando a remitir.

"Cada vez más comunidades son conscientes del riesgo que supone el ébola ‌y solicitan recursos para protegerse y hacer frente a la situación", indicó.

Los dos brotes de ébola más ‌grandes registrados hasta ⁠ahora fueron uno en África Occidental —en Guinea, Sierra Leona y Liberia—, que ​se cobró la vida de 11.000 personas entre 2014 y 2016, y otro menos mortal en el Congo en 2018.

(Editado en español por Carlos Serrano)