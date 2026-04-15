​Las lluvias torrenciales que han caído durante varios días sobre el ‌noroeste de Haití ‌y la vecina República Dominicana han causado la muerte de unas 16 personas, informaron el miércoles los servicios de protección civil y medios de comunicación locales.

Al menos 12 personas ​fallecieron en el ⁠norte de Haití, donde las inundaciones ‌afectaron a las comunidades de ⁠Port-de-Paix, Saint-Louis du ⁠Nord y Anse-a-Foleur, según el periódico local Le Nouvelliste.

En República Dominicana, que comparte ⁠la isla caribeña de La Española ​con Haití, el medio ‌local Listín Diario ‌informó que cuatro personas habían fallecido, ⁠algunas arrastradas por los ríos crecidos, mientras que una niña pequeña murió en su casa al derrumbarse ​una ‌pared.

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Las autoridades dominicanas informaron el lunes que más de 30.000 personas se vieron obligadas a evacuar sus hogares y que se ⁠esperaba que las lluvias volvieran a intensificarse este fin de semana.

En el cercano territorio estadounidense de Puerto Rico, las autoridades instaron a los residentes a evitar las autopistas inundadas, ya que se ‌prevé que las lluvias continúen durante la tarde.

Apenas unos días antes, una estampida en la Ciudadela de Laferrière, en el norte de Haití, declarada Patrimonio ‌de la Humanidad por la UNESCO, causó la muerte de 25 personas después ‌de que ⁠la gente comenzó a entrar a la fuerza en ​el recinto durante un evento anual cuando empezó a llover.

Con información de Reuters