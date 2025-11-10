El secretario de Estado de EEUU asistirá a la reunión del G7 sobre Ucrania, Gaza y comercio

FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una recepción con los ministros de Exteriores de los estados de Asia Central en el Departamento de Estado en Washington, D.C., EEUU

ters) -El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará esta semana a la región canadiense de Niágara para participar en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete, informó su oficina.

Rubio tiene la intención de discutir los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para llevar la paz a Ucrania y Gaza, la seguridad en Haití y Sudán, la seguridad marítima, los minerales críticos y las cadenas de suministro globales con sus homólogos del G7 de Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido.

La reunión tendrá lugar el martes y el miércoles en Niágara, Ontario.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los países tuvieron dificultades para ponerse de acuerdo sobre un plan contra la invasión rusa de Ucrania en la reunión de líderes del G7 celebrada en junio, a la que también asistió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Zelenski ha seguido en busca de más armas estadounidenses, mientras que Trump instó al líder ucraniano a ceder territorio a Rusia para poner fin a la violencia en una reunión en Washington el mes pasado.

Los ministros de Australia, Brasil, India, Arabia Saudí, México, Corea del Sur, Sudáfrica y Ucrania también han sido invitados a la reunión de esta semana en Niágara, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá.

Con información de Reuters