La policía antiterrorista no conoce al sospechoso del apuñalamiento en un tren en Reino Unido

FOTO DE ARCHIVO: Un agente forense inspecciona el tren de la London North Eastern Railway (LNER) donde hubo apuñalamientos, en un andén de la estación de Huntingdon, cerca de Cambridge, Reino Unido

nov (Reuters) -El hombre británico de 32 años acusado de apuñalar a varios pasajeros en un tren al este de Inglaterra no era conocido por la policía antiterrorista ni por los servicios de seguridad, dijo el lunes la ministra de Transportes, Heidi Alexander.

El ataque del sábado por la noche, que según la policía no se considera terrorista, dejó 11 heridos, entre ellos un miembro de la tripulación del tren que permanece hospitalizado en estado crítico, pero estable, dijo Alexander.

Cinco de los heridos habían recibido el alta hospitalaria a última hora del domingo.

Alexander dijo el lunes a Times Radio que las autoridades antiterroristas no sabían de la existencia del sospechoso, detenido como presunto autor de intento de asesinato, antes del ataque.

"Puedo decirles que no era conocido por la policía antiterrorista ni por los servicios de seguridad", dijo Alexander, quien añadió que no podía comentar si los servicios de salud mental lo conocían.

La policía británica de transportes informó de que los agentes acudieron al lugar de los hechos en los ocho minutos siguientes a la primera llamada de emergencia. Se recuperó un cuchillo en el lugar de los hechos y las imágenes de seguridad revisadas por los detectives mostraban a un miembro de la tripulación del tren interviniendo para detener al atacante.

"Se puso literalmente en peligro", dijo Alexander. "Habrá gente que esté viva hoy gracias a su actuación".

El sospechoso fue detenido después de que el tren hiciera una parada de emergencia en Huntingdon, a unos 130 kilómetros al norte de Londres. Las autoridades dijeron que no buscaban a nadie más en relación con el incidente.

Con información de Reuters