Caídos de Corea del Norte en la Guerra de Vietnam tendrán primer monumento conmemorativo 60 años después

FOTO DE ARCHIVO: Acto conmemorativo del 73.º aniversario del armisticio de la Guerra de Corea

​Vietnam construirá un monumento conmemorativo y renovará un cementerio dedicado a los militares ‌norcoreanos fallecidos en ‌combate durante la Guerra de Vietnam, informaron los medios estatales, en un inusual reconocimiento público del papel militar de Pyongyang en el conflicto.

Corea del Norte envió pilotos de caza a Vietnam del Norte en la década ​de 1960, donde ⁠algunos pilotaron aviones MiG-17 de fabricación soviética ‌en misiones de combate contra aviones ⁠estadounidenses, según los medios ⁠de comunicación estatales vietnamitas y norcoreanos.

Vietnam y Corea del Norte mantienen relaciones diplomáticas que se remontan ⁠a la Guerra Fría, pero la ​participación directa de Pyongyang en ‌la Guerra de Vietnam ‌sigue siendo poco conocida.

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El proyecto del monumento ⁠conmemorativo se debatió en una reunión presidida por el viceministro de Defensa, Nguyen Truong Thang, celebrada el lunes en Hanói, a ​la que ‌asistió el embajador norcoreano Ri Sung Guk, según informó el periódico Quan Doi Nhan Dan, del Ministerio de Defensa.

"El Partido, el Estado, el pueblo y ⁠el Ejército Popular de Vietnam siempre aprecian y recuerdan la eficaz ayuda de Corea del Norte y los sacrificios de los mártires norcoreanos en su lucha por la independencia nacional en el pasado", declaró Thang, según citó Quan Doi ‌Nhan Dan.

El monumento se construirá como parte de las obras de restauración del cementerio de los mártires norcoreanos en la provincia septentrional de Bac Ninh, dijo el reporte.

El cementerio se creó ‌para dar sepultura a 14 miembros de la Fuerza Aérea norcoreana fallecidos en 1967 y 1968, ‌con edades comprendidas ⁠entre los 19 y los 40 años, según el periódico digital ​VnExpress. Sus restos fueron repatriados a Corea del Norte en 2002.

Con información de Reuters