Warren Buffett no se compromete a realizar más donaciones a la Fundación Gates

FOTO DE ARCHIVO: Bill Gates y Warren Buffett fotografiados en Nueva York.

Warren Buffett no quiso comprometerse el martes a continuar con sus multimillonarias donaciones anuales a la ‌Fundación Gates, tras ‌la reciente publicación de información sobre la relación del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein con la organización sin ánimo de lucro y su fundador, Bill Gates.

En su primera entrevista televisada desde que dimitió en enero como presidente ejecutivo de Berkshire Hathaway, Buffett dijo a CNBC que ​no ha hablado ⁠con Gates desde que el Departamento de Justicia ‌de Estados Unidos publicó en febrero documentos ⁠que revelaban que Gates y ⁠Epstein se reunieron en repetidas ocasiones para hablar de filantropía tras la declaración de culpabilidad de Epstein en 2008 ⁠por cargos de prostitución en Florida.

Buffett, de 95 ​años, que sigue siendo presidente del ‌directorio de Berkshire, comenzó a ‌donar su fortuna en 2006 y ha entregado más ⁠de 47 000 millones de dólares en acciones del conglomerado a la Fundación Gates.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ha donado acciones de Berkshire a la fundación y a cuatro organizaciones ​benéficas familiares ‌anualmente a mediados de año, más otros aportes a organizaciones benéficas familiares en noviembre. La donación del año pasado a la Fundación Gates fue de más de 4.500 millones de dólares.

"Esperaré ⁠a ver cómo se desarrollan los acontecimientos", dijo Buffett cuando se le preguntó si continuarían las donaciones a la Fundación Gates. "Me estoy enterando de cosas que no sabía".

En febrero, la fundación había dicho que Bill Gates "asumió la responsabilidad de sus actos" cuando el cofundador de Microsoft habló sobre ‌Epstein en una reunión abierta con los empleados.

Un portavoz de la Fundación Gates se negó a comentar las declaraciones de Buffett, pero en un comunicado lo calificó de "socio extraordinariamente generoso" cuyo apoyo financiero ayudó a "acelerar el progreso ‌en algunos de los retos más difíciles del mundo".

En otro comunicado, un portavoz de Bill Gates dijo que "Gates ha reconocido ‌que fue un ⁠grave error de criterio reunirse con Epstein. Como ha declarado anteriormente, se compromete a ​responder a todas las preguntas y a demostrar que nunca formó parte de la actividad delictiva de Epstein".

(Reportaje de Jonathan Stempel en Nueva York; edición de Matthew Lewis)