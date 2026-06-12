Brote de ébola se extiende a un campamento de desplazados superpoblado en el Congo

El brote de ébola en el Congo se extiende a una nueva zona sanitaria

Dos ​fallecimientos relacionados con el ébola se confirmaron en un campamento de desplazados en el este del Congo, informó la ‌Agencia de la ONU ‌para los Refugiados, y los trabajadores humanitarios advirtieron de que existe un riesgo alto y preocupante de que la enfermedad se propague rápidamente en los campamentos de refugiados superpoblados.

Las dos víctimas eran personas desplazadas internamente que vivían en el campamento de Kpangba, que acoge a 30.000 refugiados, informó el ACNUR en ​el reporte publicado el ⁠jueves.

El virus se ha propagado ya por tres provincias ‌desde que la OMS declaró el brote como emergencia ⁠de salud pública de importancia internacional ⁠el 17 de mayo.

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Las tres provincias —Ituri, Kivu del Sur y Kivu del Norte— han quedado devastadas por décadas de conflicto y ⁠albergan a más de 5 millones de personas desplazadas.

Un ​trabajador humanitario dijo a Reuters que las dos ‌víctimas eran una madre y ‌su hija, fallecidas el 31 de mayo y el 1 ⁠de junio, a quienes la Organización Mundial de la Salud les realizó pruebas de ébola tras su muerte.

"Es una zona muy poblada, por lo que los riesgos de transmisión son ​obviamente mayores ‌y preocupantes", dijo la fuente. "Son tiendas de campaña con paredes de lona, ¿dónde te aíslas si tienes síntomas?".

Los trabajadores humanitarios describen las condiciones de hacinamiento en los campamentos, con instalaciones sanitarias deficientes, en las que a veces ⁠cientos de personas comparten un solo retrete y se defecan al aire libre.

"A todos nos preocupa mucho que el ébola se propague con extrema rapidez en estos campamentos y que cunda el pánico y la gente huya por todas partes, independientemente de si han estado en contacto con casos o no, o de si están enfermos ‌o no", dijo a Reuters Caitlin Brady, directora nacional interina del Consejo Danés para los Refugiados en el Congo.

Hasta el viernes, el Congo había registrado 676 casos confirmados y 136 muertes en un brote que también se ha extendido a la vecina Uganda, ‌donde se han registrado 19 casos.

El brote está provocado por la rara cepa Bundibugyo del ébola, para la que no existe ningún tratamiento ‌ni vacuna aprobados.

La ⁠enfermedad pasó desapercibida durante semanas y los equipos de primera respuesta afirman que están tratando de ponerse ​al día.

Con información de Reuters