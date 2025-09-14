Médicos extirpan lesiones cutáneas a brasileño Bolsonaro sin complicaciones, dice hospital

El expresidente brasileño Bolsonaro será operado de la piel, en Brasilia

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro se sometió el domingo a una serie de procedimientos médicos en la capital, Brasilia, que incluyeron pruebas de laboratorio y la extirpación quirúrgica de lesiones en la piel, informó el hospital que lo atiende.

Los procedimientos médicos se producen mientras Bolsonaro enfrenta reveses legales y políticos. El jueves, Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión después de que un panel de cinco jueces lo declaró culpable de planear un golpe de Estado para permanecer en el poder después de perder las elecciones de 2022.

Los médicos diagnosticaron a Bolsonaro, de 70 años, anemia por deficiencia de hierro y encontraron signos residuales de una neumonía reciente causada por broncoaspiración durante una tomografía computarizada de tórax, dijo el Hospital DF Star en un comunicado.

El expresidente también fue sometido a una cirugía menor bajo anestesia local y sedación para eliminar ocho lesiones cutáneas localizadas en el torso y el brazo derecho.

El procedimiento se completó sin complicaciones. Bolsonaro también recibió una infusión de hierro por vía intravenosa, dijo el hospital, agregando que el análisis patológico de las lesiones cutáneas removidas determinará si es necesario un tratamiento adicional.

Bolsonaro ha enfrentado varios problemas de salud desde un apuñalamiento casi fatal poco antes de su elección en 2018.

