Berlín propone que Ucrania sea miembro asociado de la UE como paso intermedio hacia la adhesión

FOTO DE ARCHIVO: El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski asisten a una rueda de prensa el día de las consultas gubernamentales germano-ucranianas en la Cancillería de Berlín, Alemania

El canciller ​alemán, Friedrich Merz, ha propuesto otorgar a Ucrania un papel directo en las estructuras de la Unión Europea como paso intermedio hacia la adhesión a ‌la UE, lo que, según ‌él, podría ayudar a facilitar un acuerdo para poner fin a la guerra desencadenada por la invasión rusa.

En una carta dirigida a los líderes de la UE a la que ha tenido acceso Reuters, Merz sugiere que se podría conceder a Ucrania un nuevo estatus de "miembro asociado" que permitiría a los dirigentes ucranianos participar en las cumbres y reuniones ministeriales de la UE, aunque sin derecho a voto.

El líder alemán ​también propuso que los ⁠miembros de la UE asuman un "compromiso político" para aplicar a Ucrania la cláusula ‌de asistencia mutua del bloque "con el fin de crear una garantía ⁠de seguridad sustancial".

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Una vía clara hacia la UE ⁠podría ser vital para que el presidente Volodímir Zelenski pueda vender cualquier acuerdo de paz a los ucranianos, especialmente si —como se espera ampliamente— Ucrania no recupera el control ⁠de todo su territorio ni se une a la alianza militar de ​la OTAN, según los analistas.

Pero los altos cargos europeos dicen ‌que no es realista que Ucrania consiga ‌la plena adhesión al bloque en los próximos años, a pesar de que ⁠se haya apuntado la fecha de 2027 en un plan de paz de 20 puntos debatido entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia.

La propuesta de Merz representa un intento de encontrar un término medio entre una adhesión rápida y la situación actual ​de Ucrania ‌como país candidato al inicio del proceso.

"Mi propuesta refleja la situación particular de Ucrania, un país en guerra. Contribuirá a facilitar las conversaciones de paz en curso como parte de una solución de paz negociada", escribió Merz, añadiendo que esto era "esencial no solo para la seguridad de Ucrania, ⁠sino para la de todo el continente".

UN LARGO PROCESO PARA INCORPORARSE AL BLOQUE

El proceso de adhesión al bloque suele ser largo y burocrático, e implica negociaciones detalladas y reformas legales para cumplir con los estándares democráticos y económicos de la UE.

La adhesión a la UE requiere el consentimiento y la ratificación de cada uno de los 27 miembros del bloque, un proceso que podría plantear obstáculos significativos.

En su carta, Merz esbozó los beneficios que ‌Ucrania podría recibir como miembro asociado, una categoría que no existe en la normativa actual de la UE.

Entre estos posibles beneficios se incluyen un comisario asociado ucraniano sin derecho a voto en la Comisión Europea y representantes sin derecho a voto en el Parlamento Europeo.

LA PROPUESTA ALEMANA SE DEBATIRÁ CON LOS LÍDERES EUROPEOS

El canciller alemán escribió que podría establecerse ‌un mecanismo de reversión o una cláusula de caducidad si Ucrania retrocede en materia de normas del Estado de derecho o en el proceso de adhesión.

Afirmó que la propuesta no afectará ‌a otros países candidatos ⁠y sugirió que el bloque "estudie soluciones innovadoras" para aquellos que llevan mucho tiempo trabajando para adherirse a la UE.

Merz dijo que tiene ​previsto debatir sus ideas con otros líderes europeos.

"Mi objetivo sería alcanzar un acuerdo pronto y crear un grupo de trabajo específico para ultimar los detalles", escribió.

Con información de Reuters