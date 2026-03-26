Cuando una hembra cachalote da a luz, la madre recibe ayuda de sus compañeras

Una cría de cachalote en esta fotografía tomada en julio de 2023 frente a la costa de Dominica.

Cuando una hembra cachalote ​da a luz, se produce un extraordinario trabajo en equipo. Los biólogos marinos han documentado cómo varias cachalotas adultas rodeaban a la madre mientras paría y, a continuación, levantaban a la cría fuera del agua mientras el recién ‌nacido daba sus primeras respiraciones.

A partir de observaciones realizadas ‌en el Caribe oriental, frente a la costa de Dominica, los investigadores ofrecieron el relato más detallado hasta la fecha del proceso de parto en los cachalotes o en cualquier cetáceo —el grupo que incluye a ballenas, delfines y marsopas— en estado salvaje. Los cachalotes son las ballenas dentadas más grandes y poseen el cerebro más grande, de unos 8 kg, de cualquier animal.

Los investigadores fueron testigos de un episodio de cooperación altamente coordinada en el que 11 cachalotes —10 hembras, incluida la madre, y un único macho adolescente en un papel secundario— estuvieron presentes durante el parto y ayudaron a garantizar la seguridad de la cría.

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Mediante vídeos de drones, audio ​submarino y fotografías tomadas desde el ⁠barco, los científicos de la organización de investigación Project CETI documentaron el suceso el 8 de julio de 2023. El proceso ‌de parto duró unos 34 minutos, desde que la cola de la madre emergió hasta el nacimiento ⁠de la cría.

Varias hembras adultas rodearon a la madre, una ballena de ⁠casi 10 metros de largo. A continuación, grupos de ballenas se turnaron para sostener físicamente y elevar a la cría hasta la superficie del océano.

Los hallazgos se publicaron el jueves en dos estudios en las revistas Science y Scientific Reports.

"Observamos un periodo de cuidados ⁠altamente cooperativo justo después del nacimiento. Las ballenas formaron un grupo muy compacto alrededor del recién nacido, lo tocaron ​repetidamente, lo sostuvieron con sus cuerpos y se turnaron para levantarlo y empujarlo hacia la ‌superficie. El comportamiento de levantamiento continuó durante varias horas", afirmó ‌Alaa Maalouf, miembro del equipo de robótica y aprendizaje automático del Proyecto CETI y autor principal de uno de los ⁠estudios.

Como mamífero marino que respira, es vital que una cría salga a la superficie para respirar poco después del nacimiento. Esta cría fue levantada hasta la superficie en menos de un minuto tras el parto.

"El nacimiento es un momento de alto riesgo para los cachalotes, ya que los recién nacidos son inicialmente inmóviles e indefensos —al igual que los humanos— y necesitan la ayuda inmediata de otros ​para llegar a ‌la superficie y tomar su primera bocanada de aire, a fin de evitar ahogarse", afirmó el biólogo marino y coautor de la investigación David Gruber, presidente del Proyecto CETI.

El comportamiento coordinado de levantamiento ya se había documentado anteriormente en otras tres especies de ballenas dentadas —las orcas, las falsas orcas y las belugas— y podría remontarse a cuando el último antepasado común de estas especies vivió hace más de 30 millones de años, según los investigadores.

Las vocalizaciones ⁠de las ballenas cambiaron en momentos críticos, como el inicio del parto y la interacción con los calderones de aleta corta que llegaron al lugar. Varias horas después del parto, los cachalotes se dispersaron en grupos de alimentación más pequeños.

Los cachalotes que cooperaron durante el parto procedían de dos grupos familiares que normalmente están separados.

"Lo que hace que esto sea especialmente llamativo es que el apoyo traspasó las líneas de parentesco. Grupos que suelen estar más separados durante la búsqueda de alimento normal parecían unirse durante el parto, lo que sugiere que la sociedad de los cachalotes podría basarse en algo más que los lazos familiares cercanos. Además, la escala y la estructura de esta cooperación ‌apuntan a un alto grado de sofisticación social y cognitiva", afirmó Maalouf.

Al igual que otros mamíferos marinos, los cachalotes son animales muy sociables. Estas ballenas, cuyos machos más grandes alcanzan unos 18 metros de longitud, son buceadores de gran profundidad y se alimentan de presas como el calamar gigante. El último registro científico de un parto de cachalote data de 1986 y se limitaba a observaciones escritas.

Los cachalotes mantienen sistemas sociales complejos en los que unidades familiares matrilineales estables, de quizás entre 10 y 12 individuos, cooperan en la búsqueda de ‌alimento y el cuidado de las crías.

"Los cachalotes machos abandonan sus unidades natales a principios de la adolescencia. La abuela, las madres y las hijas vivirán juntas de por vida como una unidad", afirmó el coautor de la investigación Shane Gero, biólogo principal del Proyecto CETI. "Las hembras viven ‌en estas unidades para defender ⁠y criar a las crías de forma cooperativa, mientras que los machos maduros llevan una vida mayoritariamente solitaria, vagando entre océanos en busca de parejas".

Gero calificó de "sorpresa fascinante" el hecho de que el macho adolescente ​asistiera a este parto.

"Los cachalotes comparten rasgos sorprendentemente similares a los de los humanos. Los cachalotes tienen el cerebro más grande de todas las especies y poseen funciones de alto nivel, como el pensamiento consciente y la planificación futura, así como el lenguaje y sentimientos de compasión, amor, sufrimiento e intuición", afirmó Gruber.

Con información de Reuters