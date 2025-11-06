La Defensoría del Pueblo de Formosa cuestionó el aumento de la tarifa eléctrica y advirtió por su impacto en el poder adquisitivo

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa criticaron el aumento en las tarifas de energía eléctrica que fue dispuesto y confirmado por el Gobierno nacional, el cual comenzará a aplicarse desde noviembre. La medida, impulsada por el Ministerio de Economía de la Nación, afecta tanto al precio estacional de la energía como a su transporte.

En diálogo con AGENFOR, el representante del organismo, José García, aseguró: "Es un aumento en las tarifas de energía eléctrica que rondará en el orden del 3,5% lo que tiene que ver con el precio estacional y se va a aplicar a partir de este mes de noviembre, como así también en el orden del 8,48% respecto de la tarifa estacional de transporte de energía".

"Son los dos sectores en los que determina el Gobierno nacional el incremento de la energía, generación y transporte aumentarán a partir de este mes", advirtió García y estimó que el aumento será, aproximadamente, del 11%.

Más caro el costo de vida para todos los argentinos

El representante del organismo indicó que este nuevo costo es la diferencia que existe entre lo que pangan los consumidores chicos y los grandes, porque "se hace un prorrateo de los dos porcentajes y ahí se determina el incremento en las tarifas residenciales que, en definitiva, se estima que van a rondar en el orden del 6 y pico por ciento al impactar".

En esa línea, García criticó que se traslada también a los precios de bienes y servicios. Consideró que esto es un "daño colateral", porque "todo bien y servicio vinculado a la prestación de energía eléctrica se va a incrementar también seguramente en algún porcentaje".

"Impacta directamente en el poder adquisitivo de la gente", aseveró García y remarcó que desde la asunción del Gobierno libertario, dirigido por Javier Milei, hasta la fecha se lleva un "500% en incremento de las tarifas en algunos segmentos de consumo, como así también en cuanto a los insumos básicos de la canasta básica familiar”.

Asimismo, destacó que en la provincia de Formosa “el Estado provincial siempre se hizo presente a través de la Defensoría del Pueblo”, y recordó que al mismo tiempo no tiene "el acompañamiento de los socios políticos del Gobierno nacional”.

"Sería importante de pronto que nos acompañen un poquito, a pesar de que no estén en la provincia, no dejan de ser formoseños, no dejan de representar a los formoseños y plantear un poquitito que todo este tipo de medidas perjudican enormemente a la gente por cuanto produce el empobrecimiento y nos va a servir a todos en un contexto de recesión, que es lo que está pasando en este momento", concluyó.