Copa Nacional de CLubes de Atletismo: el riojano Matías Castro batió el récord provincial en los 100 metros llanos

El pasado fin de semana, el atleta riojano Matías Castro brilló en la Copa Nacional de Clubes de la categoría Mayores, disputada en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, el evento más importante del cierre de temporada que reunió a más de 500 deportistas de todo el país.

Castro, quien compite en representación al Club Baires Track & Field (BATF), tuvo una destacada actuación en las pruebas de velocidad. En los 100 metros llanos, ganó su serie con un tiempo de 10.64 segundos y un viento reglamentario de +1.9, y así estableció un nuevo récord provincial, al superar su anterior marca de 10.80 lograda en San Luis el 18 de mayo de este año.

En la final de los 100 metros, el riojano obtuvo el quinto puesto con una marca de 10.75 segundos. Según precisaron los especialistas, su registro electrónico de 10.64 equivaldría aproximadamente a un 10.4 manual, lo que reafirma su notable progreso en la disciplina.

El deporte riojano en lo más alto

Castro también participó en los 400 metros llanos, donde ganó la sexta serie con 49.68 segundos, aunque luego decidió no correr la final. Además, integró los equipos de postas 4x100 y 4x400 metros, con los cuales alcanzó el subcampeonato nacional de clubes.

En la primera prueba, junto a Leonardo Rodríguez, Manuel Robles y Joel Dos Santos Iraha, el cuarteto logró la medalla de plata con un tiempo de 41.67 segundos. En la posta 4x400, el equipo compuesto por Robles, Facundo Dellacasa, Juan Camera y Castro se quedó con el segundo puesto al registrar 3:18.28.

Por último, en los 200 metros llanos, Castro ganó la serie 11 con una marca de 22.18 segundos, aunque no participó en la final debido al viento antirreglamentario (+4.6) que invalidó los tiempos para récord. Con estas actuaciones, Matías Castro cierra una temporada sobresaliente, y se consolida como uno de los velocistas más destacados del atletismo riojano y nacional.

Un orgullo de la provincia

La joven tenista riojana Camila Aguirre Ramos alcanzó la final del prestigioso Torneo COSAT Grado 1 “Cóndor de Plata” que se celebra en Cochabamba, Bolivia, y marca su segunda final consecutiva en la Gira Sudamericana de Tenis. Se impuso con autoridad en la semifinal de la categoría Sub-14 al vencer a la brasileña Gabriela Rezende por un contundente 6/4 y 6/2.

De esta forma, mantuvo la solidez que ya había exhibido en rondas previas, donde solo cedió un set en su debut contra la principal favorita. En el partido decisivo, Aguirre Ramos, que fue subcampeona la semana anterior en el Grado 1 de Argentina, buscará coronar su excelente racha frente a la colombiana Pamela Duque Salazar.