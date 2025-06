Un muerto y varios heridos en ataques rusos a Ucrania, según las autoridades

Un coche destruido y edificios dañados por un ataque de drones rusos, en el contexto del ataque de Rusia a Ucrania, en Chérnigov, Ucrania

Varios ataques rusos nocturnos mataron a una persona en la región ucraniana nororiental de Járkov e hirieron a varias más en la ciudad septentrional de Chérnigov, según informaron el martes las autoridades regionales ucranianas.

Una empresa privada fue atacada en la pequeña ciudad de Balaklia, en la región de Járkov, fronteriza con Rusia, donde murió un empleado y varios más resultaron heridos, dijo Vitali Karabánov, jefe de la administración militar de la ciudad, en la aplicación de mensajería Telegram.

"Ataque masivo con UAV (vehículos aéreos no tripulados) en la ciudad", dijo Karabánov, sin dar detalles de la escala.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los ataques se produjeron horas después de que las delegaciones rusa y ucraniana se reunieran en Turquía para entablar conversaciones de paz, en las que Moscú dijo que solo aceptaría poner fin a la guerra si Kiev cedía grandes extensiones de territorio y aceptaba limitar el tamaño de su ejército.

Ucrania ha rechazado repetidamente las condiciones rusas por considerarlas equivalentes a la rendición.

La caída de drones en calles y edificios residenciales de la ciudad septentrional de Chérnigov provocó varios incendios, incluso en viviendas, según informó en Telegram Dmitro Brizhinski, jefe de la administración militar de la ciudad.

Cuatro personas fueron hospitalizadas, dijo Brizhinski. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania dijo que otras 20 personas, entre ellas ocho niños, recibieron asistencia sanitaria en el lugar.

El servicio publicó fotos en su cuenta de Telegram en las que se ve a los bomberos luchando contra las llamas en la oscuridad y a los sanitarios atendiendo a un grupo de niños.

En la ciudad portuaria meridional de Odesa, los ataques aéreos rusos durante la noche dañaron edificios residenciales e infraestructuras civiles, pero no hubo heridos, según escribió el alcalde, Hennadi Trujánov, en Telegram.

No se conoció de inmediato la magnitud del ataque ruso nocturno contra Ucrania. No hubo comentarios inmediatos de Moscú y Reuters no pudo verificar de forma independiente las informaciones de Ucrania.

Ambas partes niegan haber atacado a civiles en la guerra que Rusia inició en febrero de 2022, pero miles de civiles han muerto en el conflicto, la gran mayoría ucranianos.

Con información de Reuters