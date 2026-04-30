Ataques israelíes dejan cuatro muertos en Gaza en medio de otro intento de lograr alto el fuego

Consecuencias de un ataque israelí contra un vehículo en la ciudad de Gaza.

Ataques israelíes causaron la muerte de al menos cuatro palestinos en la Franja de Gaza el ‌jueves, dijeron fuentes sanitarias, ‌mientras los líderes de Hamás se reunían con mediadores en El Cairo para debatir formas de revitalizar una frágil tregua de seis meses negociada por Estados Unidos.

Los servicios médicos indicaron que un ataque israelí mató al menos a tres personas cerca de la carretera ​de Salahudeen, en ⁠el centro de la Franja de Gaza, y que ‌otro mató a una persona cerca de ⁠un hospital en la ciudad ⁠de Deir Al-Balah, más al sur.

El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre ninguno de los dos reportes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La violencia ⁠en Gaza ha persistido a pesar del alto ​el fuego de octubre de 2025 ‌y tanto Israel como Hamás ‌se acusan mutuamente de violar la tregua.

Al menos 800 ⁠palestinos han muerto desde que entró en vigor el alto el fuego, según los médicos locales. Israel afirma que los ataques de los militantes han causado ​la muerte ‌de cuatro de sus soldados durante el mismo periodo.

El jueves, un responsable de Hamás declaró a Reuters que una delegación del grupo había llegado a El Cairo dos días antes para ⁠reunirse con los mediadores en relación con el plan para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump.

Fuentes cercanas a las negociaciones afirmaron que los esfuerzos para impulsar a Israel y Hamás a la implementación de una segunda fase han avanzado poco.

Según el plan, Israel debe retirarse aún más en ‌la segunda fase, a medida que una autoridad de transición asume el control en Gaza y se despliega una fuerza de seguridad multinacional. Se supone que Hamás debe ser desarmado, según el plan, a medida que comience la ‌reconstrucción.

Más de 72.500 palestinos han perdido la vida desde que comenzó la guerra de Gaza en octubre de 2023, según ‌las autoridades ⁠sanitarias de Gaza. Los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 —que ​desencadenaron la guerra de Gaza— causaron la muerte de 1.200 personas, según las cifras israelíes.

Con información de Reuters