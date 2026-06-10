Ataques aéreos paquistaníes matan al menos a 13 personas en Afganistán, según los talibanes

FOTO DE ARCHIVO. Zabihullah Mujahid, portavoz talibán, habla durante una rueda de prensa, tras una escalada de las tensiones transfronterizas con Pakistán, en Kandahar, Afganistán

Por Mohammad ​Yunus Yawar

KABUL, 10 jun (Reuters) - Al menos 13 personas murieron, entre ellas 11 ‌niños, después ‌de que el Ejército de Pakistán lanzara ataques aéreos en tres provincias afganas, dijo el miércoles el portavoz de los talibanes afganos, Zabihullah Mujahid, en una reanudación de un conflicto ​que ha dejado ⁠cientos de muertos este año.

Al ‌menos otras 14 personas —todas ellas ⁠niños y mujeres— resultaron ⁠heridas en los ataques de Islamabad, que violaron el espacio aéreo de Afganistán ⁠y bombardearon viviendas civiles en las ​provincias de Kunar, Jost ‌y Paktika, añadió Mujahid.

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No ‌hubo comentarios inmediatos del Ejército ni ⁠del Gobierno paquistaní, pero funcionarios de seguridad dijeron a Reuters que Islamabad llevó a cabo ataques aéreos ​contra ‌lo que describieron como "escondites y otras instalaciones de los milicianos paquistaníes que los utilizan contra Pakistán".

Islamabad ha culpado a Kabul de ⁠albergar a milicianos que, afirma, planean ataques en Pakistán. Los talibanes han negado las acusaciones y han dicho que la militancia en Pakistán es un problema interno.

La renovada violencia amenaza con perturbar una ‌larga pausa en los combates entre Pakistán y Afganistán, aliados convertidos en enemigos que libraron en febrero su peor batalla en años.

Los dos países acordaron un ‌frágil alto el fuego en marzo, con China intentando mediar en una solución ‌al conflicto.

(Reporte ⁠de Mohammad Yunus Yawar en Kabul y Mushtaq Ali en ​Peshawar; escrito por Hritam Mukherjee; edición de Himani Sarkar y Lincoln Feast; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)