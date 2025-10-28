Ucrania ataca Moscú con drones por segunda noche consecutiva, según Rusia

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso Vladimir Putin habla, mientras visita el centro de mando del ejército en el curso del conflicto entre Rusia y Ucrania, en un lugar no identificado

ters) -Ucrania atacó Moscú con drones por segunda noche consecutiva, según informaron el martes el Ministerio de Defensa ruso y el alcalde de Moscú.

El Ministerio de Defensa ruso informó en un comunicado de que sus unidades de defensa antiaérea destruyeron 17 drones ucranianos durante la noche, entre ellos uno que volaba hacia Moscú y 13 que sobrevolaban la región de Kaluga, limítrofe al noreste con la región de Moscú.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobyanin, dijo en Telegram que los servicios de emergencia acudieron al lugar donde cayó el dron que se dirigía a Moscú.

No se informó de daños, pero Rusia rara vez revela el impacto a gran escala de los ataques ucranianos dentro de su territorio a menos que haya civiles u objetos civiles implicados.

Las unidades de defensa antiaérea rusas destruyeron los tres drones restantes sobre la región de Briansk, que limita al oeste con Ucrania y al noreste con la región de Kaluga.

Alexander Bogomaz, gobernador de la región de Briansk, dijo en Telegram que un civil había sido hospitalizado como consecuencia del ataque.

Ambos bandos niegan haber atacado a civiles, pero miles de ellos han muerto en el conflicto, la gran mayoría ucranianos.

El lunes, Rusia dijo haber derribado 34 drones ucranianos que apuntaban a Moscú.

Con información de Reuters