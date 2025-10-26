Trump confía en un acuerdo comercial después de que EEUU y China alcanzaron un consenso inicial

El viceprimer ministro chino asiste a las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China en Kuala Lumpur

R, 26 oct (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró confiado en llegar a un acuerdo con el presidente chino, Xi Jinping, con quien se reunirá la próxima semana, después de que altos cargos económicos de ambos países alcanzaron un consenso preliminar en conversaciones comerciales que concluyeron el domingo.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer, se reunieron con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, y el principal negociador comercial, Li Chenggang, en el marco de la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, en la quinta ronda de conversaciones en persona desde mayo.

"Creo que tenemos un marco muy satisfactorio para que los líderes discutan el jueves", dijo Bessent a la prensa.

Bessent dijo a "Meet the Press" de NBC que anticipó que el acuerdo aplazaría la ampliación de los controles de exportación de China a los minerales de tierras raras e imanes y evitaría un nuevo arancel estadounidense del 100% a los productos chinos amenazados por Trump.

Trump y Xi, dijo, discutirán las compras de soja y productos agrícolas de los agricultores estadounidenses, un comercio más equilibrado y la resolución de la crisis del fentanilo en Estados Unidos, que fue la base de los aranceles estadounidenses del 20% a los productos chinos.

Trump llegó el domingo a Malasia para asistir a una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), su primera parada en una gira asiática de cinco días que se espera culmine con un cara a cara con Xi en Corea del Sur el 30 de octubre.

Tras las conversaciones, Trump se mostró muy positivo: "Creo que vamos a llegar a un acuerdo con China".

Li, de China, dijo que ambas partes habían alcanzado un "consenso preliminar" y que a continuación pasarían por sus respectivos procesos internos de aprobación.

"La postura de Estados Unidos ha sido dura", dijo Li. "Hemos mantenido consultas muy intensas e intercambios constructivos para explorar soluciones y acuerdos que aborden estas preocupaciones".

Ambas partes buscan evitar una escalada de su guerra comercial después de que Trump amenazó con nuevos aranceles del 100% sobre productos chinos y otras restricciones comerciales a partir del 1 de noviembre, en represalia por más controles a la exportación de imanes de tierras raras y minerales de China.

Con información de Reuters