Quintela repudió al Gobierno por la agresión a un diputado en el Congreso: "No hay respeto por las instituciones"

Durante la noche del sábado, el presidente Javier Milei dio inicio al período de sesiones ordinarias del Congreso. En este marco, su asesor Santiago Caputo agredió al diputado nacional de Democracia para Todos, Facundo Manes. Tras finalizar el acto, el diputado nacional salió a denunciar la agresión frente a los periodistas que se encontraban en el salón de Pasos Perdidos del Congreso Nacional.



El gobernador Ricardo Quintela, a través de su cuenta personal X (ex Twitter), manifestó su indignación tras el violento episodio que vivió el dirigente radical y sostuvo que "en plena democracia y en el inicio de las sesiones, no se puede permitir que un presidente insulte a un diputado nacional electo por el voto popular, ni que uno de sus asesores atente físicamente contra él".

"El agravio nunca puede reemplazar al debate. Lo que vimos en el Congreso no es solo un ataque a Facundo Manes, sino un golpe a los valores que deberían regir nuestra democracia: el respeto, la pluralidad y la construcción colectiva. No hay respeto por las instituciones ni por la gente. Una vez más, estas actitudes de Milei y su círculo demuestran que no les interesa ni el pueblo argentino ni la Nación", expresó el Quintela.

Por último, el gobernador remarcó: "La política debe ser un espacio de debate de ideas, no de agravios personales. Un presidente debe promover el diálogo, el respeto y la unión, no el enfrentamiento ni la descalificación. Mi acompañamiento a Facundo Manes después de lo que le tocó vivir hoy en el Congreso de la Nación".

Manes denunció que gente de Caputo le pegó "dos piñas"

El diputado nacional Facundo Manes denunció que allegados al asesor presidencial Santiago Caputo le pegaron "dos piñas" tras el cruce en el recinto.



"Me pegaron dos piñas", advirtió el legislador nacional en declaraciones a la prensa al finalizar la Asamblea Legislativa. Fue después de que el presidente Javier Milei frenara su discurso para decirle que no entiende la Constitución.

Manes explicó a la prensa que, estaba hablando con una periodista del diario Clarín cuando se le acercó Caputo y lo amenazó: "Ya vas a saber de mi". Seguidamente, denunció que alguien "que vino con Caputo" se le acercó y le pegó dos piñas. Fue a la salida del recinto, en el salón de Pasos Perdidos.

El diputado explicó también el cruce que se vio por cadena nacional cuando Milei estaba hablando sobre Justicia. En ese momento, explicó Manes a la prensa, el diputado lo inquirió y le preguntó si iba a hablar de la cripto estafa y de los jueces designados por decreto. Dijo que escuchó gritos de Santiago Caputo y le hizo un gesto intimidataorio.

"Cuando bajé, en el pasillo yo venía con la mochila solo, me viene él (enfurecido) y me dice: 'Ahora me vas a escuchar', como diciendo que iba a poner todo el aparato del Estado a perseguirmo. La AFIP, la SIDE", describió Manes.