El Senado español culpa del apagón al operador eléctrico, al Gobierno y al organismo regulador

FOTO DE ARCHIVO: Un coche de la policía local patrulla una calle comercial sin alumbrado eléctrico para evitar robos y saqueos en las tiendas a primera hora de la mañana durante un apagón que afectó a gran parte de España, en Ronda, España

​Una investigación del Senado español culpa al Gobierno, así como al operador de ‌la red eléctrica ‌y al regulador energético del país, del apagón sin precedentes que ocurrió el año pasado, según las conclusiones preliminares publicadas este miércoles.

La investigación de la Cámara Alta —controlada por el Partido Popular (PP), en la oposición— es la ​primera en atribuir ⁠responsabilidades por el apagón que sumió ‌en la oscuridad a gran parte ⁠de España y Portugal ⁠durante hasta 16 horas el 28 de abril de 2025.

La investigación, que duró nueve meses, concluyó ⁠que el apagón no fue un ​accidente imprevisible, sino que se ‌debió a debilidades estructurales de ‌larga data que ya se conocían.

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"El apagón ⁠fue el resultado de una vulnerabilidad conocida, de un sistema que llevaba tiempo avisando y de que no actuaron con ​la diligencia ‌que exigía", dijo a los periodistas la senadora del PP Alicia García.

El informe preliminar citó las repetidas oscilaciones de tensión en las semanas y meses ⁠previos al apagón como prueba de los crecientes problemas en el sistema eléctrico.

La comisión del Senado consideró a Red Eléctrica, una filial de Redeia y al Ministerio para la Transición Ecológica como los principales responsables del apagón, al tiempo que ‌criticó a la CNMC, el regulador de energía y competencia, por lo que describió como inacción reguladora y supervisora.

La investigación recabó el testimonio de decenas de testigos, entre ellos la ‌ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y la presidenta de ‌la CNMC, ⁠Cani Fernández.

El informe final se publicará esta semana, aunque no se ​esperan cambios en las conclusiones preliminares.

Con información de Reuters