Impulsan una novedosa actividad para la formación ambiental y la conciencia ciudadana en La Rioja

El Gobierno de La Rioja invitó a la comunidad a participar de una jornada de caminata y reflexión en la Reserva Natural Urbana Takú, que se realizará el sábado 15 de noviembre a las 9 horas. La propuesta busca generar un espacio de encuentro al aire libre para dialogar, reflexionar y compartir experiencias sobre la función ecológica y social de la Reserva.

La actividad organizada por la Secretaría de Enlace para el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Sostenible busca profundizar sobre los desafíos que enfrenta la conservación del bosque nativo y la importancia de su preservación dentro del entorno urbano.

Una experiencia abierta a toda la comunidad

La caminata está destinada a todo público, tanto para quienes ya conocen la Reserva como para quienes desean descubrirla por primera vez. La actividad es gratuita y tendrá una duración estimada de entre 2 y 3 horas. Desde el organismo organizador recomendaron asistir con calzado cómodo, agua, protección solar y cuaderno o agenda para registrar observaciones y aprovechar al máximo la experiencia.

La jornada se enmarca en el proyecto del Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana Takú, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que tiene como objetivo elaborar e implementar un instrumento de gestión integral para este valioso espacio natural ubicado en la Capital riojana.

Para más información o inscribirse hay que comunicarse a través de las redes sociales oficiales; en el Instagram oficial o el Facebook Reserva Natural Urbana Takú, o bien dirigirse personalmente a la Secretaría de Enlace para el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Sostenible, ubicada en calle Copiapó 520.

Desafíos ambientales

El Gobierno de La Rioja, a través de su Ministerio de Producción y Ambiente, firmó un convenio con el sistema educativo superior para profundizar el trabajo conjunto en materia ambiental, académica y científica. El acuerdo principal se rubricó con la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), y se estableció un marco de colaboración estratégica para impulsar proyectos de impacto ambiental y fortalecer las políticas provinciales orientadas al desarrollo ambiental sostenible.

Esta alianza busca reforzar la colaboración institucional en el desarrollo de programas, proyectos y actividades vinculadas al cuidado del ambiente, la educación ambiental, la investigación aplicada y la formación de recursos humanos con perspectiva ambiental. La firma del convenio se enmarca en la línea de trabajo del Gobierno provincial para continuar con la construcción de políticas públicas con enfoque en el desarrollo sostenible, además de integrar el conocimiento científico con la gestión territorial y social.