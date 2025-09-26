El fabricante de misiles MBDA dice que puede fabricar lanzadores Patriot en Alemania

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de MBDA aparece en esta ilustración

, 26 sep (Reuters) -El fabricante europeo de misiles MBDA podría aumentar la capacidad de producción de misiles de defensa antiaérea Patriot en una nueva planta en Alemania si los pedidos superan "cierto umbral" y cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para fabricar lanzadores para el sistema, según dijo a Reuters el director general de su unidad alemana.

Patriot, desarrollado por la empresa de defensa estadounidense Raytheon, es uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados a pesar de estar en servicio desde la década de 1980.

Utilizados por Ucrania contra los ataques rusos con misiles y aviones no tripulados, y buscados por los Estados occidentales que construyen sus inventarios militares mientras Rusia presiona con su guerra en Ucrania, los misiles Patriot y sus lanzadores escasean desde hace tiempo.

PRIMERA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE PATRIOT EN EUROPA

En 2024, Alemania, los Países Bajos y España sentaron las bases de la primera planta de producción de Patriot en Europa al firmar un contrato de 5.100 millones de euros para adquirir hasta 1.000 misiles a una empresa conjunta Raytheon-MBDA.

Los misiles se fabricarán en una nueva instalación en Baviera, en el sur de Alemania, cuya construcción duplicará la capacidad de producción mundial de misiles PAC 2, mejorados para la interceptación de misiles balísticos tácticos.

"Vamos según lo previsto. Tenemos previsto iniciar la producción a finales de 2026, para garantizar la primera entrega a principios de 2027", dijo en una entrevista Thomas Gottschild, director general de MBDA Deutschland.

No reveló la capacidad de producción de la planta por motivos de seguridad, pero dijo que podría atender pedidos adicionales.

"Si los pedidos superan un determinado umbral, también estamos dispuestos a invertir en capacidad de producción adicional", afirmó.

A la pregunta de si MBDA podría en el futuro construir lanzadores Patriot, Gottschild dijo que MBDA tenía la experiencia técnica, habiendo gestionado anteriormente el mantenimiento de lanzadores.

"Podemos hacerlo. Es solo una cuestión de cooperación industrial entre nosotros y Raytheon, y los deseos de nuestro cliente Bundeswehr, u otros clientes que soliciten la producción de lanzadores", dijo.

(1 $ = 0,8522 euros)

